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鄭州富士康還沒招滿人 招聘電話接到頭麻

中國新聞組／北京22日電
鄭州富士康不斷增高薪資來吸引臨時員工。（取材自微博）
鄭州富士康不斷增高薪資來吸引臨時員工。（取材自微博）

在大批員工返鄉後，為了盡快恢復產能，鄭州富士康在補貼上不斷加碼，不惜「重金求人」。

時代周報報導，面對生產旺季，鄭州富士康選擇不斷增高的薪資來吸引臨時員工，此次招募政策顯示，工人們薪酬是30元/小時，若在職滿15天，可獲得1600元（人民幣，下同，約223美元）隔離生活津貼，若在職滿30天，可獲得3000元穩崗津貼。

在高薪的邀約下，求職者從全國各地湧向鄭州富士康，造成工廠床位和隔離酒店床位短缺的情況，富士康在11月17-19日暫停招聘三天。

記者以求職者身分向當地多個人社部門求證，對方均表示，這三天停招是源於床位緊張，富士康廠區正加班加點趕工床位，確保能繼續招人。

記者以應聘者身分諮詢鄭州富士康勞務中介，對方稱目前入職富士康除了年齡需在18-48歲和無大面積紋身刀疤等要求外，還需接種兩針疫苗，無中高風險行程軌跡及連續三天三次核酸陰性證明。由於隔離酒店爆滿，需提前兩天報備後需在隔離酒店三天，並入廠培訓三天後可開始工作。

「還沒招滿，但名額已經不多了。」該中介提供的內部截圖顯示，其所在的中介公司下派招聘名額4萬人，截至11月20日下午3時30分，已招聘2萬5235人。

據報導，另一自稱富士康工廠直招的招聘人員宋麗（化名）表示還能報名，只要能報上，就能進廠。「最近一周，接招聘電話接到頭都麻了。」

在其展示的內部截圖顯示，富士康為隔離後因停招三至五天未能報到的員工，按照進廠同工同酬支付相關待遇。而距離需要的10萬床位，截止到11月20日，仍有近3萬床位缺口。

在宋麗提供的圖片文字中顯示，鄭州富士康計畫在23日起提供5萬個床位，並保證每天按照1萬人的規模進入，以保證20日及之後進入隔離點的人數。「確保10萬人招募完成，決不能再第二次按下暫停鍵。」

此前，據媒體報導稱，不少中介認為，這是十多年來鄭州富士康小時工最好的待遇水平。「的確是近年最好待遇。」宋麗認為，基本工資加上約1000多元隔離補助和6000元的兩個月在崗津貼，能月入過萬，的確是近年最好。

鄭州 疫苗 基本工資

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