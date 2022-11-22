富士康缺工 河南動員退伍軍人 力拚恢復蘋果產能

河南當地政府出手幫富士康招工引起爭議。圖為11月17日新招募的富士康員工走進園區報到。（取材自頂端新聞)

富士康河南鄭州 園區月初爆發重大疫情，大批工人離廠返鄉，致使生產線上員工短缺。紐約時報指出，官員們動用黨員、公務員和退伍軍人進廠，以使工廠能恢復生產。有網民批評「強制招工」「軍人不是人肉籌碼」。

鄭州上月出現新冠感染個案後，富士康工廠陷入封控：約20萬名工人被封鎖在廠區，引發廣泛恐慌。一些不願透露姓名的工人向紐約時報描述了食品短缺的情況，以及他們對完全靠廠方提供基本生活必需品的擔憂。數百名工人在10月底逃離，其中一些人不打算再回來。

工人大量流失衝擊了蘋果的供應鏈，公司稱，這可能導致iPhone 在節日季節出現發貨延遲的問題。全球投資銀行瑞銀（UBS）的一份報告稱，顧客等待iPhone 14 Pro和iPhone Max到手的時間估計正接近「歷史最高水平」。

在工人大規模出走後的那個星期，中國官方很快採取了行動。據官媒上海證券報報導，河南周口市一個鄉政府就富士康面臨的招工難題召開會議，並給幹部們分配了招工指標。紐約時報通過電話聯繫到的一名周口市官員，他承認該市正在幫助富士康招工，但拒絕透露細節。

退伍軍人也被動員起來。河南長葛市退役軍人事務局發出一份「關於號召廣大退役軍人積極報名鄭州富士康招工的倡議書」，呼籲全市退役軍人爭當生產服務先鋒，「牢記若有戰、召必回」的使命擔當，聞令而動前往富士康工作。

報導引述河南長葛市退役軍人事務局辦公室主任張永超說，「（2020年以來）企業的復工復產比較困難」，疫情及防控措施使富士康等企業面臨勞動力短缺問題，但這也為長期找不到工作的退伍軍人創造了機會。

但該倡議遭到不少批評，有網民表示，「我們的情懷是為了國家，奉獻是為了人民，不是為了資本家」、「即使退伍了那也是國家的軍人，不是某地的人肉籌碼。」

富士康鄭州園區是蘋果最大的iPhone工廠，生產全球一半以上iPhone。同時，富士康是河南省的主要納稅者和雇主。

報導指出，在商業被嚴重擾亂、需求低迷、債務創下新高之際，這次動員行動凸顯了北京對經濟的擔憂。美國外交關係委員會研究中國軍事和技術的專家史國力(Adam Segal)說，「這顯然反映了經濟的糟糕狀況，以及對蘋果和其他公司可能把生產遷出中國的擔憂。」

河南省委直屬主流媒體頂端新聞發布社評稱，河南省各級黨委政府主動幫助富士康解決用工問題，絕非手伸得太長，更不是跪舔一家民企，而是基於經商環境考量。富士康是河南省的主要納稅者，社評稱「穩富士康，就是穩河南」，尤其當前特殊時刻，這種說法並不誇張。