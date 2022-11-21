北京疫情險峻 胡錫進也被封在家裡「5天不得出門」

北京疫情近日快速升溫，人口最多的朝陽區，官方呼籲民眾「非必要不出區」，周末盡量「宅在家」。圖為北京民眾排隊做核酸。（美聯社）

北京疫情 升溫，21日通報新增本土1438例，中國環球時報前總編輯胡錫進稱他自己的北京住處出現陽性患者，他也被封在家裡5天出不了門，並坦承北京的疫情防控面臨到前所未有的壓力。

北京通報，21日新增274例本土確診者與1164例本土無症狀感染者。北京市疾控中心稱，北京面臨新冠疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，北京市官方也宣布，從22日起，對所有進返京人員實行落地「三天三檢」，抵京後前3天每天需完成1次核酸檢測 ，陰性結果未出前居家不外出。

環時前總編胡錫進在其個人微博表示，他所住的大樓出現陽性患者，因此他從20日晚間開始被封在家裡5天出不了門，他只能感嘆「希望不會5天加5天」。

胡錫進稱，北京公布的20日當天確診人數將近千人，其中266例是篩查人員，若按照過去的做法，出現1起新增病例後被集中隔離的接觸者少說也得上百人，以20日因此這266例新增個案應該會導致3萬多人被隔離，由於集中隔離的資源實在不夠了，是以必須讓大部分人改為居家隔離。

胡錫進說，北京社區的動作還是挺快的，20日晚間封樓後到了21日下午3時30分左右，篩檢員就一一敲了大樓住戶的門。不過他也認為北京整個疫情防控體系已經面臨前所未有的壓力，畢竟精準防疫需要精準的足跡調查和對高風險人員的有效管控，另外還需要各種資源的輔助。

胡錫進表示，北京的防控體系應對1天上百個病例是能夠做到的，但是病毒新變種傳播太快，現在1天上千個病例很難不出現漏洞，已經超出了北京基層和社會上的現實能力。