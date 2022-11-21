我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

密蘇里大學研究：抗衰老維他命 恐增罹癌風險

北京疫情險峻 胡錫進也被封在家裡「5天不得出門」

記者陳言喬／即時報導
北京疫情近日快速升溫，人口最多的朝陽區，官方呼籲民眾「非必要不出區」，周末盡量「宅在家」。圖為北京民眾排隊做核酸。（美聯社）
北京疫情近日快速升溫，人口最多的朝陽區，官方呼籲民眾「非必要不出區」，周末盡量「宅在家」。圖為北京民眾排隊做核酸。（美聯社）

北京疫情升溫，21日通報新增本土1438例，中國環球時報前總編輯胡錫進稱他自己的北京住處出現陽性患者，他也被封在家裡5天出不了門，並坦承北京的疫情防控面臨到前所未有的壓力。

北京通報，21日新增274例本土確診者與1164例本土無症狀感染者。北京市疾控中心稱，北京面臨新冠疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，北京市官方也宣布，從22日起，對所有進返京人員實行落地「三天三檢」，抵京後前3天每天需完成1次核酸檢測，陰性結果未出前居家不外出。

環時前總編胡錫進在其個人微博表示，他所住的大樓出現陽性患者，因此他從20日晚間開始被封在家裡5天出不了門，他只能感嘆「希望不會5天加5天」。

胡錫進稱，北京公布的20日當天確診人數將近千人，其中266例是篩查人員，若按照過去的做法，出現1起新增病例後被集中隔離的接觸者少說也得上百人，以20日因此這266例新增個案應該會導致3萬多人被隔離，由於集中隔離的資源實在不夠了，是以必須讓大部分人改為居家隔離。

胡錫進說，北京社區的動作還是挺快的，20日晚間封樓後到了21日下午3時30分左右，篩檢員就一一敲了大樓住戶的門。不過他也認為北京整個疫情防控體系已經面臨前所未有的壓力，畢竟精準防疫需要精準的足跡調查和對高風險人員的有效管控，另外還需要各種資源的輔助。

胡錫進表示，北京的防控體系應對1天上百個病例是能夠做到的，但是病毒新變種傳播太快，現在1天上千個病例很難不出現漏洞，已經超出了北京基層和社會上的現實能力。

北京 疫情 檢測

上一則

廣州男外出買藥遭防疫者跪壓 民諷：姿勢比美國專業

熱門新聞

泰國總理帕拉育夫婦為彭麗媛慶祝60歲生日，彭麗媛切下蛋糕，習近平（右）微笑拍手祝賀。（通視截圖）

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

2022-11-20 20:49
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
天剛亮，燒餅店早已大排長龍。圖源：大眾網

燒餅店招人月薪1700美元起跳 非要大學學歷的理由…

2022-11-16 16:16
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
中國銀行山東泰安支行發生挾持人質事件，警方在銀行外包圍。（取自微博）

山東中國銀行遭搶 嫌犯挾持人質對峙 遭狙擊手擊斃

2022-11-15 13:14
徐某（左圖）被暴打後的臉部腫脹（右圖），有毀容之虞。（取材自澎湃新聞）

磚打掉牙、眼被挖…網美遇襲快毀容 警卻鑑定「輕傷」

2022-11-21 08:00

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物

賀錦麗訪菲之際 南海傳爆破聲 中海警與菲海軍搶漂浮物
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說