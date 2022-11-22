梅西世足「最後一舞」 上海80後女鐵粉辭職飛卡達相挺

上海一名80後女子辭職赴卡達為梅西加油。（取材自九派新聞）

卡達世界盃足球 賽已開幕，阿根廷球星梅西 曾確認，這將是他的最後一屆世界盃。據新聞晨報「021視頻」報導，在諮詢公司和互聯網公司工作的上海80後女生喬西，同時也是梅西和阿根廷的「鐵粉」，決定辭職並前往卡達為偶像加油。

九派新聞報導，梅西2006年的第一屆世界盃開始，喬西就是阿根廷隊的「死忠粉」。從2014年巴西世界盃、2018年俄羅斯世界盃再到今年的卡達世界盃，這已經是喬西第三屆現場觀賽的世界盃。

上海一名80後女子辭職赴卡達為梅西加油。（取材自九派新聞）

喬西表示，目前確定要看的是阿根廷的三場小組賽，包括之後會有的淘汰賽和其他球隊的比賽，預計會有十幾場比賽要看，「這屆是我經歷的最貴的一屆世界盃，食宿、球票都很貴。因為阿根廷是大熱門，我準備待滿一個月，預計要花8到10萬元（人民幣，下同，約1.1到1.4萬美元）。」

對於自己這行為，喬西在社交平台上表示，「辭職這件事情是提前很早做的計畫，是具有單例特性的。我不希望在社會中提倡鼓勵或者去複製辭職這行為。這不是我分享的初衷，我想表達的是每個人生活中都需要有自己的熱愛，而唯有熱愛，能抵禦歲月的漫長」。