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陝西買藥者被跪壓 網諷：美國跪頸案翻版

中國新聞組／北京22日電
男子被多名執法者大聲訓斥要求「雙手扶牆，兩腿叉開」，否則執行強制措施。（視頻截圖）
男子被多名執法者大聲訓斥要求「雙手扶牆，兩腿叉開」，否則執行強制措施。（視頻截圖）

廣州日前有女子因未戴口罩遭反綁罰跪事件引發爭議，21日網上再傳出男子疑外出買藥被指違反防疫規定，遭執法者跪壓地上的影片，引起網民極大不滿，指斥事件如美國「跪頸案」翻版。另外，上海「開放麥」脫口秀節目疑似提及防疫議題，遭到加強監控，傳審查員進駐。

香港明報報導，有網民稱事發地疑為陝西一小區。長約兩分鐘的影片顯示，一名戴口罩黑衣男子被多名身穿制服和便衣的防疫執法人員包圍，要求其面壁接受檢查。該黑衣男子解釋稱，「我真是在吃藥」。其中一名身穿藍色背心的男子無視其解釋，大聲訓斥道，「警告你第一次，雙手扶牆」、「我警告你第二次，否則我執行強制措施」。期間還指男子動作不規範，不斷要求其按要求站立。

藍衣男子用腳將事主雙腿撥開後搜身，在確認未有危險物後，反扭黑衣男子右手將其按倒在地，並呵斥「趴著，趴下」。隨後雙腿跪壓在事主背上，並說：「聽話嗎？你今天為什麼違反防疫規定出來」，事主痛苦呻吟稱，「我的胳膊…我的胳膊受過傷…」。旁邊有肩章寫著「民兵」的制服男子勸阻，但藍衣男子稱「沒事」後，並未改變跪壓姿勢。

影片21日在社交平台上廣傳，但很快被刪除。有網民怒稱，「看了這一幕，誰能順暢呼吸，除了魔鬼」、「以防疫為名把老百姓當牲畜馴服」。也有網民提到美國「跪頸案」，嘲諷說，「確實低估中國啦，比美國跪頸姿勢都專業」、「看來以後再出門就要帶防身武器了」。

自由亞洲電台報導，近年火爆中國的脫口秀受到當局越來越嚴格的審查，而且有關審查正從線上延伸到線下。有微博網友爆料，上海「開放麥」現場進駐官方審查員，脫口秀演員要按事先申報的文案讀稿，並且限制與現場觀眾互動。

有分析認為，脫口秀在演出中難免提及備受爭議的防疫政策，懷疑因此遭到當局打壓。也有評論指，北京當局對文藝界採取全面嚴控，作品只準歌功頌德。

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