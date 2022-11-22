廣州凌晨宣布封2區 網民廣東話爆粗口發洩不滿

中國疫情持續擴大，廣州白雲區採嚴格限制人員流動。 （美聯社）

廣州市疫情 升溫，雖然沒有封城，但目前全市11個行政區都實施不同程度的社會面防控措施，除白雲區及海珠區市民原則上居家外，共有八區禁內用及七區暫停返校。廣州白雲區21日凌晨宣布封區惹不滿，網民紛用廣東話粗口發洩不滿。另外，廣東省委書記黃坤明21日到廣州黃埔區，檢查推進方艙醫院和隔離場所建設。

南方都市報報導，有約1881萬常住人口的廣州市，20日新增8181例本土病例。目前廣州市管控情況，全市11個行政區都實施不同程度的社會面防控措施，當中以白雲區及海珠區的管控較嚴格。

白雲區由21日凌晨3時起至25日嚴格限制人員流動，除就醫等需求外，市民原則上非必要不外出，社區、城中村、產業園區實行封閉式管理；地鐵 、巴士全時段暫停服務，其他汽車等原則上不流動；除保障行業，其餘生產經營性場所一律暫時停產停業。

香港01報導，白雲區凌晨時分宣布封區的做法引起大批市民不滿，微博上甚至有不少網民用廣東話粗口發洩不滿。

也有網民發帖批評當局「一刀切的做法」稱，「一直強調不能一刀切不能隨便搞靜默，白雲自己把自己全切了哈哈，甚麼國家政策都是假的騙人的該靜默該搞死人還是搞死人」。

有網民說：「麻了，一夜回到解放前，我這輩子還能堂食嗎？我還能去天河嗎？」、「你們下次發通知能不能別半夜發啊。」

南方都市報報導，已五度延長封控的海珠區，所有市民原則上居家，每天每戶可安排一人就近購買基本生活必需品；社區、城中村、產業園區封閉式管理；地鐵、巴士、出租車等暫停服務，大部分路段臨時交通管控，無通行證私家車不流動。有關措施實行至22日晚上12時，無法確定是否再延長。

網路上曾流傳海珠區及天河區爆發民眾上街抗議封控的影片，目前天河區的管控措施，主要是21日開始暫停內用，密閉、半密閉場所暫停營業。

連同天河區，目前廣州市共有八個區禁止內用，如越秀區及黃埔區等；有七區暫停返校，如天河區，荔灣區及越秀區等。

目前南沙區的管控是眾多區中較少，學校、醫療機構、生活超市（含農貿市場）、批發市場、藥店、餐飲企業、商務大樓等公共場所，要查驗24小時內核酸陰性或檢測 中證明。