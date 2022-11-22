我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

臭罵大S全家變流量密碼？張蘭、汪小菲母子一夕賺翻

廣州凌晨宣布封2區 網民廣東話爆粗口發洩不滿

中國新聞組／北京22日電
中國疫情持續擴大，廣州白雲區採嚴格限制人員流動。 （美聯社）
中國疫情持續擴大，廣州白雲區採嚴格限制人員流動。 （美聯社）

廣州市疫情升溫，雖然沒有封城，但目前全市11個行政區都實施不同程度的社會面防控措施，除白雲區及海珠區市民原則上居家外，共有八區禁內用及七區暫停返校。廣州白雲區21日凌晨宣布封區惹不滿，網民紛用廣東話粗口發洩不滿。另外，廣東省委書記黃坤明21日到廣州黃埔區，檢查推進方艙醫院和隔離場所建設。

南方都市報報導，有約1881萬常住人口的廣州市，20日新增8181例本土病例。目前廣州市管控情況，全市11個行政區都實施不同程度的社會面防控措施，當中以白雲區及海珠區的管控較嚴格。

白雲區由21日凌晨3時起至25日嚴格限制人員流動，除就醫等需求外，市民原則上非必要不外出，社區、城中村、產業園區實行封閉式管理；地鐵、巴士全時段暫停服務，其他汽車等原則上不流動；除保障行業，其餘生產經營性場所一律暫時停產停業。

香港01報導，白雲區凌晨時分宣布封區的做法引起大批市民不滿，微博上甚至有不少網民用廣東話粗口發洩不滿。

也有網民發帖批評當局「一刀切的做法」稱，「一直強調不能一刀切不能隨便搞靜默，白雲自己把自己全切了哈哈，甚麼國家政策都是假的騙人的該靜默該搞死人還是搞死人」。

有網民說：「麻了，一夜回到解放前，我這輩子還能堂食嗎？我還能去天河嗎？」、「你們下次發通知能不能別半夜發啊。」

南方都市報報導，已五度延長封控的海珠區，所有市民原則上居家，每天每戶可安排一人就近購買基本生活必需品；社區、城中村、產業園區封閉式管理；地鐵、巴士、出租車等暫停服務，大部分路段臨時交通管控，無通行證私家車不流動。有關措施實行至22日晚上12時，無法確定是否再延長。

網路上曾流傳海珠區及天河區爆發民眾上街抗議封控的影片，目前天河區的管控措施，主要是21日開始暫停內用，密閉、半密閉場所暫停營業。

連同天河區，目前廣州市共有八個區禁止內用，如越秀區及黃埔區等；有七區暫停返校，如天河區，荔灣區及越秀區等。

目前南沙區的管控是眾多區中較少，學校、醫療機構、生活超市（含農貿市場）、批發市場、藥店、餐飲企業、商務大樓等公共場所，要查驗24小時內核酸陰性或檢測中證明。

另據南方日報報導，廣東省委書記黃坤明21日到廣州市黃埔區，實地檢查推進方艙醫院和隔離場所建設，督導調研廣州疫情防控工作，強調要咬緊牙關、再接再厲，堅持第九版防控方案、落實20條優化措施不動搖、不走樣，著力強信心、擴戰果、積勝勢，全力以赴打贏疫情殲滅戰。

廣東廣州市民16日在花城廣場排隊等待核酸檢測。(中新社)
廣東廣州市民16日在花城廣場排隊等待核酸檢測。(中新社)

疫情 地鐵 檢測

上一則

廈門女被死亡網路祭奠4.3萬次 有頭像、生活照和悼詞

下一則

富士康缺工 河南動員退伍軍人 力拚恢復蘋果產能

熱門新聞

泰國總理帕拉育夫婦為彭麗媛慶祝60歲生日，彭麗媛切下蛋糕，習近平（右）微笑拍手祝賀。（通視截圖）

彭麗媛60大壽切蛋糕 習近平微笑拍手祝賀

2022-11-20 20:49
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
天剛亮，燒餅店早已大排長龍。圖源：大眾網

燒餅店招人月薪1700美元起跳 非要大學學歷的理由…

2022-11-16 16:16
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
中國銀行山東泰安支行發生挾持人質事件，警方在銀行外包圍。（取自微博）

山東中國銀行遭搶 嫌犯挾持人質對峙 遭狙擊手擊斃

2022-11-15 13:14
徐某（左圖）被暴打後的臉部腫脹（右圖），有毀容之虞。（取材自澎湃新聞）

磚打掉牙、眼被挖…網美遇襲快毀容 警卻鑑定「輕傷」

2022-11-21 08:00

超人氣

更多 >
汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」

汪小菲扯小S夫妻「上海房好多P」 張蘭護子 「去台灣有命去沒命回」
紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」

紐約華人地鐵遭仇恨攻擊 非裔青少年挑釁要求讓座 飆罵「亞洲豬」
大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴

大S「溫情喊話」 汪小菲更火大要她閉嘴
遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說

遭汪小菲微博連番攻擊 大S不忍了這麼說
密蘇里大學研究：抗衰老維他命 恐增罹癌風險

密蘇里大學研究：抗衰老維他命 恐增罹癌風險