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北京疫情嚴峻 進返人員3天3檢 河南、四川各增1死

中國新聞組／北京22日電
北京市當局宣布，22日起對所有進返京人員實行落地3天3檢，每天須完成一次核酸檢測，陰性結果未出前，居家不外出。圖為北京朝陽區核心區新增一處社會面核酸檢測點。（中新社）
北京市當局宣布，22日起對所有進返京人員實行落地3天3檢，每天須完成一次核酸檢測，陰性結果未出前，居家不外出。圖為北京朝陽區核心區新增一處社會面核酸檢測點。（中新社）

國務院日前發布優化防疫20條措施，民眾原以為是鬆綁的開始，卻因疫情升溫致防控措施再度緊縮。北京21日新增感染數破千，當地面臨「最複雜最嚴峻的防控形勢」，22日起對進返北京人員將實行落地3天3檢。副總理孫春蘭則趕赴重慶調研，坐鎮疫情防控工作。

衛健委通報，中國21日新增本土病例2145例，其中廣東781例、北京274例、四川240例、重慶178例、上海4例等。無症狀感染者25754例，其中廣東8241例、重慶6157例、北京1164例、上海44例等。河南、四川新增死亡病例兩例。

北京21日新增1438例，北京市防控記者會通報，要求降低社會面流動，疫情嚴重區域彈性上班、降低到班率、線上教學、公共場所預約限流。北京已有多區呼籲市民「靜下來」，要求娛樂場所停業，餐飲暫停內用，幾乎回到5、6月時的嚴控。

北京市政府發言人徐和建稱，22日起，對所有進返北京人員實行落地三天三檢，抵北京後前三天，每天須完成一次核酸檢測，陰性結果未出前，居家不外出；七天內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所。

由於徐和建20日表示，北京疫情防控形勢嚴峻，要落實「20條」。有人質疑，「要求一天一核酸。也就是說每天還要抽出時間出去聚集唄？這合理嗎？符合20條新規嗎？」

另據新華網報導，國務院副總理孫春蘭21日赴重慶調研指導疫情防控工作，實地考察重慶市疫情防控指揮部、在建的寸灘方艙醫院、邢家橋社區，了解指揮體系運轉、隔離收治資源準備、風險區域管控、群眾基本生活保障等情況，並聽取重慶市防控工作匯報。

她強調，要深刻學習領會習近平總書記重要指示精神，堅定不移堅持外防輸入、內防反彈總策略，堅定不移堅持動態清零總方針，發現陽性感染者第一時間收治，判定的密接人員及時管控，以利於更快阻斷傳播鏈條、遏制擴散蔓延。

朝陽區營業中的商店貼出禁止內用，僅提供外帶的公告。(記者陳政錄／攝影)
朝陽區營業中的商店貼出禁止內用，僅提供外帶的公告。(記者陳政錄／攝影)

北京 疫情 國務院

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