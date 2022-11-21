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卡達世足賽開踢 中國酒店看球訂房量1夜漲30倍

中國新聞組／北京21日電

2022卡達世足賽揭幕戰在北京時間21日打響。中國不少球迷前往酒店觀賽，「看球房」相關住宿需求上漲。同程旅行20日提供數據顯示，截至19日晚，20日的看球房預訂量較前一日增長超過30倍。另外，公安部將在世足賽期間嚴查酒駕，並呼籲文明觀賽。

每日經濟新聞報導，攜程20日提供的數據也顯示，截至18日，攜程平台上帶有「世界盃」關鍵詞的酒店套餐數量較前一日增長近四成，覆蓋的酒店數量較前一日增長超三成，近14天的累計酒店間夜量較前一日增長超5成。

從消費畫像上看，根據同程旅行數據，世界盃「看球房」預訂量前五名城市分別為：上海、長沙、武漢、西安、杭州。在預訂看球房的用戶中，25歲以下用戶占比64%，26歲到45歲用戶占比31%，45歲以上用戶占比僅5%。

從男女消費傾向上看，攜程數據顯示，世界盃開幕當天，中國酒店整體預訂以男性用戶為主，一向以女性用戶占主導的親子房品類，在11月20日當天也被男性用戶主導，超五成的攜程親子房產品被80後男性用戶預訂。與男性用戶相比，溫泉酒店和民宿更受女性用戶青睞。近七成女性用戶預訂了世界盃開幕當天的溫泉酒店和民宿。

另據中央社報導，公安部交通管理局表示，卡達世足賽舉行期間嚴查酒駕，呼籲球迷「文明觀賽、快樂看球」。公安部統計，在2018年俄羅斯世足賽舉行期間，查處酒駕、醉駕等樣態13萬多起。

公安部交通管理局19日在官方微博發文提醒，卡達世足賽期間，相約看球、觀賽飲酒頻率增多，酒駕、醉駕風險也上升，提醒球迷「文明觀賽、快樂看球」。

公安部交管局表示，已經在世足賽舉行期間，布署、展開酒駕、醉駕整治行動，嚴防酒駕、醉駕肇事肇禍，保護人民生命財產安全，「一同觀賽聚餐飲酒的親朋好友，要勸阻酒後駕車行為；餐廳、酒吧、涉酒娛樂場所要主動開展宣傳提示」。

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