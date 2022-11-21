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北京、上海年薪平均逾19萬元 賺得最多 領先各省

記者黃雅慧／綜合報導
北京和上海兩地的年薪平均超過人民幣19萬元。(中新社資料照片)
北京和上海兩地的年薪平均超過人民幣19萬元。(中新社資料照片)

中國國家統計局編著出版的「中國統計年鑒2022」公布去年中國31個省分城鎮非私營單位和私營單位的就業人員年平均工資數據。 其中，北京和上海兩地的年薪平均超過人民幣19萬元（約2.66萬美元），在各省中遙遙領先；值得注意的是，非私營單位就業人員年平均年薪首次超過10萬元大關。另外，中國經濟趨緩，政府財政壓力大，多省市調降今年收入目標。

在工資統計調查中的非私營法人單位，包括國有單位、集體單位、聯營經濟、股份制經濟、外商投資經濟、港澳台投資經濟等單位。整體上，非私營單位的年平均工資大幅高於私營單位的平均工資。

分行業看，19個行業大類中，年平均年薪最高的三個行業分別是訊息傳輸、軟體和訊息技術服務業、科學研究和技術服務業與金融業，平均年薪分別為20萬1506元、15萬1776元與15萬843元，且分別為全國平均水平的1.89倍、1.42倍和1.41倍。

統計顯示，2021年中國全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為10萬6837元，較上一年增加9458元，名義增長9.7%；中國全國城鎮私營單位就業人員年平均年薪為6萬2884元，比上一年增加5157元，名義增長8.9%。

薪資較高的城市方面，非私營單位中，北京、上海、西藏、天津、浙江、廣東、江蘇、青海、寧夏和重慶共十個省超過10萬元；城鎮私營單位中，北京、上海、廣東、浙江、江蘇位居前五。

另據第一財經報導，中國經濟不振不只影響民眾生活，政府的財政也大幅衰退。年關將至，不少地方政府都傳出持續下修今年的收入目標，調降的目標金額從數億到數十億不等。

報導分析，今年疫情對於中國整體的衝擊遠超預期，加上對房地產市場監管造成的動盪，使得經濟趨緩的壓力較大；另一方面，實施規模超過3兆元的退稅、減稅與緩稅政策也對地方財政收入造成明顯衝擊。總體來看，不少地方政府難以完成年初設定的預算目標。

據中國財政部最新資料顯示，今年前10個月，全國地方一般公共預算收入約9.3兆元，年減約3.6%。地方政府性基金預算收入約4.9兆元，比去年同期下降24.3%。

報導提及，地方政府收入目標下調1、2億元的情形還算普遍，貴州省遵義市、銅仁市、雲南省紅河州以及浙江省永康市等地方，預算收入目標均下修至少10億元。

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