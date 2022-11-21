養老金儲蓄試點5城啟動 中國養老金「第三支柱」漸成形

中國養老金「第三支柱」逐步建成中，其中特定養老儲蓄 試點20日正式啟動，工商銀行於廣州、青島、合肥、西安、成都五個城市發行特定養老儲蓄產品，包括整存整取、零存整取、整存零取三種類型，涵蓋5年、10年、15年、20年4個期限。產品定價高於普通定期存款，最高利率可達4%。分析認為養老金發展除了應對人口老化之外，其增量資金也能推動資本市場發展。

第一財經報導，今年7月，人行、銀保監會發布「關於開展特定養老儲蓄試點工作的通知」，由工商銀行、農業銀行、中國銀行和建設銀行在上述五個城市開展特定養老儲蓄試點，適用群體為年滿35歲常住居民。試點期限暫定一年。且儲戶在單家試點銀行特定養老儲蓄產品存款本金上限為人民幣50萬元(約7萬美元)。

中國養老金有三支柱：第一支柱是國家責任的基本養老保險 ；第二支柱是企業雇主發起的職業養老金計畫；第三支柱是個人或家庭自主自願安排參與的養老儲蓄計畫，由政府提供稅收激勵。

此前，中央發布「國務院辦公廳關於推動個人養老金發展的意見」，內容提及個人養老金帳戶資金可投資 的金融產品包括銀行理財、儲蓄存款、商業養老保險、公募基金等。個人養老儲蓄試點落地也有望加速個人養老金制度的推進。

招聯金融首席研究員董希淼表示，與一般儲蓄存款相比，特定養老儲蓄產品具有期限較長、品種豐富、利率較高等三個特點，試點有助增加「第三支柱」養老金融產品供給，更滿足居民多樣化養老需求和投資理財需求。

不過，有觀點認為，考慮到資產端難提供對應的高收益資產，特定養老儲蓄相比養老理財、養老目標基金、稅延型養老保險、專屬商業養老保險等現階段主流養老金融產品，在收益方面吸引力還不突出，未來在個人養老金帳戶資產中的份額還有待觀察。