我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪小菲狂罵大S全家 周渝民、藍正龍也中槍 放話「明天就去台北」

「金剛戰士」元老綠衣戰士 傑森大衛法蘭克49歲去世

優化防疫20條後 官媒黨媒連發文：不是放鬆 更非躺平

中國新聞組／北京21日電

自「優化疫情防控20條」發布後，外界有解讀稱這是對疫情防控「放手了」。不過官媒黨媒連日來發出多篇文章強調「20條不是放鬆、更非躺平」，呼籲各界不要誤讀。人民日報更是9天來8次發文談20條的要義。官媒環球時報前總編輯胡錫進則要一些人別再喊防疫「放開」了，因為他認為，「防控『放開』是不可能的，至少今冬明春的中國決不會那樣做」。

北京青年報「政知見」報導，優化疫情防控20條11日發布後，人民日報從月12日至今8次發表仲音署名文章談疫情防控，系統全面地闡釋了20條的要義以及今後的疫情防控導向。

比如12日第3版文章談優化調整防控措施不是放鬆防控，更不是放開、躺平；必要的防疫舉措要糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法。13日第2版文章強調堅定不移堅持人民至上、生命至上。14日第4版重申「堅定不移落實『外防輸入、內防反彈』總策略」。15日、16日再論「堅定不移貫徹『動態清零』總方針」。

17日開始的人民日報仲音文章則對防疫工作具體闡釋。包括「抗疫鬥爭，要算眼前帳，更要算長遠帳」，「落實好20條優化措施，對疫情防控工作提出的要求不是低了，而是高了」。20日再強調第堅持第9版防控方案、落實20條優化措施，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。

新華社也發表評論再度強調指出，做好疫情防控工作，關鍵是科學精準、紮實推進，也要防止以優化措施為名放鬆防控要求。要及時糾正「擴大賦碼」、動輒「全域靜默」等簡單做法，防止「一天兩檢」、「一天三檢」等不科學做法。奪取疫情防控和經濟社會發展雙勝利。

官媒環球時報前總編輯胡錫進則在個人微博發文稱，近來一些人持續喊著防疫措施要「放開」，他認為，那樣會引導對20條的誤讀。「防控『放開』是不可能的，至少今冬明春的中國決不會那樣做。」現在需要的是認真探討的是怎麼把20條落實好，因為20條的目的就是促進精準防控。他並要一些人不要再喊「放開」了，更不要宣揚「躺平」，那樣對全面推行20條只會有害，毫無益處。

疫情 防疫 北京

上一則

長江口二號古船前世是平底沙船 滿載中越文物

下一則

港女露台交歡 警內網查容貌傳閱 調查：不涉刑事

延伸閱讀

中國疫情突破兩萬例 胡錫進：要放棄大規模靜默作法

中國疫情突破兩萬例 胡錫進：要放棄大規模靜默作法
胡錫進：北京都難清零 其他城市更不可能

胡錫進：北京都難清零 其他城市更不可能
胡錫進：中國人已不能接受無差別超長大規模封城

胡錫進：中國人已不能接受無差別超長大規模封城
中官媒：不能長期無差別封控 胡錫進：一刀切不科學

中官媒：不能長期無差別封控 胡錫進：一刀切不科學

熱門新聞

（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
天剛亮，燒餅店早已大排長龍。圖源：大眾網

燒餅店招人月薪1700美元起跳 非要大學學歷的理由…

2022-11-16 16:16
中國銀行山東泰安支行發生挾持人質事件，警方在銀行外包圍。（取自微博）

山東中國銀行遭搶 嫌犯挾持人質對峙 遭狙擊手擊斃

2022-11-15 13:14

超人氣

更多 >
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯
生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿
科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷

科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷