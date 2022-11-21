優化防疫20條後 官媒黨媒連發文：不是放鬆 更非躺平

自「優化疫情 防控20條」發布後，外界有解讀稱這是對疫情防控「放手了」。不過官媒黨媒連日來發出多篇文章強調「20條不是放鬆、更非躺平」，呼籲各界不要誤讀。人民日報更是9天來8次發文談20條的要義。官媒環球時報前總編輯胡錫進則要一些人別再喊防疫 「放開」了，因為他認為，「防控『放開』是不可能的，至少今冬明春的中國決不會那樣做」。

北京 青年報「政知見」報導，優化疫情防控20條11日發布後，人民日報從月12日至今8次發表仲音署名文章談疫情防控，系統全面地闡釋了20條的要義以及今後的疫情防控導向。

比如12日第3版文章談優化調整防控措施不是放鬆防控，更不是放開、躺平；必要的防疫舉措要糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法。13日第2版文章強調堅定不移堅持人民至上、生命至上。14日第4版重申「堅定不移落實『外防輸入、內防反彈』總策略」。15日、16日再論「堅定不移貫徹『動態清零』總方針」。

17日開始的人民日報仲音文章則對防疫工作具體闡釋。包括「抗疫鬥爭，要算眼前帳，更要算長遠帳」，「落實好20條優化措施，對疫情防控工作提出的要求不是低了，而是高了」。20日再強調第堅持第9版防控方案、落實20條優化措施，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。

新華社也發表評論再度強調指出，做好疫情防控工作，關鍵是科學精準、紮實推進，也要防止以優化措施為名放鬆防控要求。要及時糾正「擴大賦碼」、動輒「全域靜默」等簡單做法，防止「一天兩檢」、「一天三檢」等不科學做法。奪取疫情防控和經濟社會發展雙勝利。

官媒環球時報前總編輯胡錫進則在個人微博發文稱，近來一些人持續喊著防疫措施要「放開」，他認為，那樣會引導對20條的誤讀。「防控『放開』是不可能的，至少今冬明春的中國決不會那樣做。」現在需要的是認真探討的是怎麼把20條落實好，因為20條的目的就是促進精準防控。他並要一些人不要再喊「放開」了，更不要宣揚「躺平」，那樣對全面推行20條只會有害，毫無益處。