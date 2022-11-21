我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪小菲狂罵大S全家 周渝民、藍正龍也中槍 放話「明天就去台北」

「金剛戰士」元老綠衣戰士 傑森大衛法蘭克49歲去世

中國增2.4萬確診 北京2天3輕症死 石家莊突「封城」5天

中國新聞組／北京21日電
北京市20日新增兩例死亡。圖為一北京市民在社區購物後返家。（中新社）
北京市20日新增兩例死亡。圖為一北京市民在社區購物後返家。（中新社）

中國此波新冠病情持續升溫，前天傳出一死的北京市，昨天新增社會面確診266例以及兩名確診老人死亡。北京在兩天內，已出現全中國近半年來三起輕型老人死亡病例，再度引發網民質疑「精準防疫出漏子了」。而此前率先放鬆防疫的河北省石家莊市，昨夜突然宣布「封城」五天，被批朝令夕改再現。武漢市疫情再起，盛傳全域靜默管理五天。

國家衛健委統計，中國20日新增本土確診2277例、無症狀感染者2萬4547例。其中，北京市20日新增154例本土確診病例和808例無症狀感染者，同時新增死亡兩例。加上19日通報1例死亡，這是中國官方近六個月以來，通報的前三例死亡病例，全都出現在首都北京市，北京兩天內死亡三人的消息，頓時衝上微博熱搜。

19日過世的是一名87歲男性，11日乾咳，13日診斷為輕症，19日病情惡化，因嚴重肺部細菌感染，發生膿毒症休克，因「基礎病惡化」搶救無效死亡。20日新增死亡病例其中一名是91歲女性，19日入院診斷為輕型，合併腦梗病史多年，20日急救無效亡；另一88歲男性，高血壓病史20年，長期臥床，19日入院診斷為輕型，20日突發心律失常搶救無效死亡。

北京市出現死亡病例消息兩天來成為中國網路熱搜話題。北京市疾控中心副主任劉曉峰昨表示，北京存在多點多面的社會面隱匿傳播風險，要進一步降低人群活動度。目前大部分社會面確診個案集中在朝陽區，已倡導該區民眾「非必要不要出區」。

另北京體育大學昨天深夜發現核酸檢測其中的一管「十混一」結果異常，經複檢後確定一名學生檢測結果呈陽性，校方立即啟動應急預案，全力保障師生員工的學習、工作和生活。清華大學學生處昨天發出通知，嚴格執行「非必要不出校」，學生核酸檢測調整為一天一檢。

日前率先放鬆疫情防控措施的河北省石家莊市，昨深夜卻突然宣布「封城」五天。據石家莊市疫情防控總指揮部通告，封閉措施實施至25日午夜12時，為盡快遏制疫情蔓延，居民原則居家，非必要不離開石家莊。市內餐飲、商場、文娛停業，學校也停止面授課。不少網民氣憤留言：「又是朝令夕改」、「又封了，讓基層無所適從」。

近日網絡流傳多段影片，顯示廣州華南師範大學內有身著白色防護服者，借助吊臂車升到半...
近日網絡流傳多段影片，顯示廣州華南師範大學內有身著白色防護服者，借助吊臂車升到半空，向學生宿舍樓內學生遞送生活物資。（視頻截圖）

廣東疫情也仍持續，昨天新增本土確診384例、無症狀感染者8101例，仍以廣州市海珠區為重災區。重慶連日感染人數也超過4000例，當前疫情仍處在快速發展期。湖北武漢多個小區這兩天也陸續傳出因發現感染者而採取封控措施。

近日網絡流傳多段影片，顯示廣州華南師範大學內有身著白色防護服者，借助吊臂車升到半...
近日網絡流傳多段影片，顯示廣州華南師範大學內有身著白色防護服者，借助吊臂車升到半空，向學生宿舍樓內學生遞送生活物資。（視頻截圖）

北京 疫情 檢測

上一則

兩軍解凍？ 中美防長可望在柬埔寨會談 有助管控分歧

下一則

涉煽動對台仇恨 「武統學者」李毅退出推特

延伸閱讀

北京日增近1000例、2死 全市「靜下來」夢回上半年

北京日增近1000例、2死 全市「靜下來」夢回上半年
中國飛行汽車研發成功 座艙、飛行器分離切換陸空2模式

中國飛行汽車研發成功 座艙、飛行器分離切換陸空2模式
北京豐台區：倡導非必要不出住宅小區、網格

北京豐台區：倡導非必要不出住宅小區、網格
為看梅西 北京瘋狂小伙騎車2000公里奔卡達

為看梅西 北京瘋狂小伙騎車2000公里奔卡達

熱門新聞

（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
天剛亮，燒餅店早已大排長龍。圖源：大眾網

燒餅店招人月薪1700美元起跳 非要大學學歷的理由…

2022-11-16 16:16
中國銀行山東泰安支行發生挾持人質事件，警方在銀行外包圍。（取自微博）

山東中國銀行遭搶 嫌犯挾持人質對峙 遭狙擊手擊斃

2022-11-15 13:14

超人氣

更多 >
南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲

圖輯／卡達世界盃開幕 BTS柾國獻聲
「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯
生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿

生菜6元 火雞漲2倍...感恩節自煮變貴 紐約法拉盛餐館訂位爆滿
科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷

科羅拉多同志夜店爆大規模槍擊案 5死25傷