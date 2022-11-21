中國增2.4萬確診 北京2天3輕症死 石家莊突「封城」5天

北京市20日新增兩例死亡。圖為一北京市民在社區購物後返家。（中新社）

中國此波新冠病情持續升溫，前天傳出一死的北京 市，昨天新增社會面確診266例以及兩名確診老人死亡。北京在兩天內，已出現全中國近半年來三起輕型老人死亡病例，再度引發網民質疑「精準防疫出漏子了」。而此前率先放鬆防疫的河北省石家莊市，昨夜突然宣布「封城」五天，被批朝令夕改再現。武漢市疫情 再起，盛傳全域靜默管理五天。

國家衛健委統計，中國20日新增本土確診2277例、無症狀感染者2萬4547例。其中，北京市20日新增154例本土確診病例和808例無症狀感染者，同時新增死亡兩例。加上19日通報1例死亡，這是中國官方近六個月以來，通報的前三例死亡病例，全都出現在首都北京市，北京兩天內死亡三人的消息，頓時衝上微博熱搜。

19日過世的是一名87歲男性，11日乾咳，13日診斷為輕症，19日病情惡化，因嚴重肺部細菌感染，發生膿毒症休克，因「基礎病惡化」搶救無效死亡。20日新增死亡病例其中一名是91歲女性，19日入院診斷為輕型，合併腦梗病史多年，20日急救無效亡；另一88歲男性，高血壓病史20年，長期臥床，19日入院診斷為輕型，20日突發心律失常搶救無效死亡。

北京市出現死亡病例消息兩天來成為中國網路熱搜話題。北京市疾控中心副主任劉曉峰昨表示，北京存在多點多面的社會面隱匿傳播風險，要進一步降低人群活動度。目前大部分社會面確診個案集中在朝陽區，已倡導該區民眾「非必要不要出區」。

另北京體育大學昨天深夜發現核酸檢測 其中的一管「十混一」結果異常，經複檢後確定一名學生檢測結果呈陽性，校方立即啟動應急預案，全力保障師生員工的學習、工作和生活。清華大學學生處昨天發出通知，嚴格執行「非必要不出校」，學生核酸檢測調整為一天一檢。

日前率先放鬆疫情防控措施的河北省石家莊市，昨深夜卻突然宣布「封城」五天。據石家莊市疫情防控總指揮部通告，封閉措施實施至25日午夜12時，為盡快遏制疫情蔓延，居民原則居家，非必要不離開石家莊。市內餐飲、商場、文娛停業，學校也停止面授課。不少網民氣憤留言：「又是朝令夕改」、「又封了，讓基層無所適從」。

近日網絡流傳多段影片，顯示廣州華南師範大學內有身著白色防護服者，借助吊臂車升到半空，向學生宿舍樓內學生遞送生活物資。（視頻截圖）