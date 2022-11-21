中大使：中國元素照亮卡達 網吐槽：就差中國男足隊

中國駐卡達大使周劍大談卡達的「中國元素」。（新華社影片截圖）

四年一度的世界盃足球 賽美東時間20日上午在卡達開幕，由於「中國元素」充滿卡達，中國駐卡達大使周劍激情地說，這次卡達世界盃，中國元素和中國貢獻隨處可見，「如同滿天的繁星照亮了整個卡達的世界盃」。對此，有網友酸，就差中國男足。

新華社報導，周劍說：「我們有中國鐵建承建的盧塞爾體育場，要承辦世界盃閉幕式和決賽，有中國電建的太陽能光伏電站，源源不斷提供清潔能源，有宇通客車提供的1500輛汽車，華爲公司爲場館通信提供服務，各種周邊產品、裝飾品隨處可見。」

他說：「一方面是中國發展的象徵，另一方面表明中國製造、中國建造越來越多的得到世界各國人民的認可和喜愛。」

但因中國國家足球隊始終無緣世界盃，有中國網友對周劍吐槽表示，「中國除了足球隊沒去世界盃，其他的都去了」、「差點吹成在我國舉辦世界盃了」。

另據環球網報導，「四年一度的足球嘉年華開始了！中國元素在2022卡達世界盃上無處不在。」卡達世足賽開幕在即，中國外交部部長助理、發言人華春瑩 20日連發8推，盤點本屆世界盃隨處可見的「中國元素」。

這八條推特圖文並敘，體現出卡達世足賽期間，中國製造、中國建造深受認可和歡迎。

1.中國承建的盧賽爾體育場。卡達世界盃的中心場館出現在卡達10里亞爾紙幣(約人民幣20元、2.8美元)和世界盃紀念鈔上。

2大熊貓。「四海」和「京京」是中東地區迎來的首對大熊貓。

3.中國裁判。中國裁判馬寧、助理裁判施翔、曹奕（參與）執法卡達世界盃比賽。

4.中國製造的商品。從口哨到主題馬克杯、抱枕，約70%的卡達世界盃周邊商品產自義烏。

5.國產電動客車。賽事期間，中國製造的純電動客車將作為接送官員、媒體工作人員和球迷往返場館的班車。

世界杯足球場草坪的灌溉與養護，由中國寧夏大學提供技術支持。(取材自推特)

6.技術支持。世界盃足球場草坪的灌溉與養護，由中國寧夏大學提供技術支持。

7.中國承建的太陽能光伏電站。中國承建的阿爾卡薩800兆瓦光伏電站是卡達首座太陽能發電站，將大力支持卡達舉辦「碳中和」世界盃的承諾。