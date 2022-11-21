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長江口二號古船前世是平底沙船 滿載中越文物

中國新聞組／北京21日電
古船模擬圖。(取材自澎湃新聞)
古船模擬圖。(取材自澎湃新聞)

2007年12月，「南海一號」整體打撈出水，轟動世界。時隔15年後，中國再次對水下古代沉船開展整體打撈，「長江口二號」古船也得以重新浮出水面，這艘清代古船的「前世」應是一艘運輸用平底沙船，船載了中越兩國的產品及文物。

央視報導，「長江口二號」古船為木質帆船，確認年代為清代同治時期。古船長約38.1米，寬約9.9米，所在水域水深8至10米，船體埋藏於5.5米深淤泥中，已探明有31個艙室。初步推測為明清時期水上運輸廣為使用的平底沙船。

據報導，調查人員前期潛入水底，選取古船四個艙室進行清理，發現艙內有碼放整齊的景德鎮窯瓷器等精美文物，種類多、數量大。另外，在船體及周圍還出水了紫砂器、越南產水煙罐、木質水桶殘件、桅杆、鐵錨等大量文物。特別是出水的綠釉杯底書「同治年製」款，為古船的斷代提供了重要依據。

報導指出，由於長江口水體渾濁，水底能見度幾乎為零，找尋古船猶如大海撈針。為克服渾水環境的影響，最大程度保護這一珍貴的水下文化遺產，最終採用世界首創的「弧形梁非接觸文物整體遷移技術」來打撈這艘古船。在江底，22根弧形梁，形成一個巨型的半圓柱沉箱，將整艘古船包裹起來。

交通運輸部上海打撈局副局長蔣岩表示，這個古沉船是一個木質沉船，它的結構非常脆弱。所以把它包裹起來以後，連泥帶水一起把它提上來，整體地托起來，是一個有效保護沉船的方式。

大力號與奮力輪一起打撈古船。(取材自澎湃新聞)
大力號與奮力輪一起打撈古船。(取材自澎湃新聞)

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