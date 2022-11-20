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冬天冰淇淋 「熱奶寶」火遍全網

中國新聞組／北京20日電
成都一女子擺攤賣「熱奶寶」，打出「7元1個，15元倆」，消費者照常排隊搶買。（梧桐視頻截圖）
成都一女子擺攤賣「熱奶寶」，打出「7元1個，15元倆」，消費者照常排隊搶買。（梧桐視頻截圖）

成都一女子擺攤賣「熱奶寶」，打出「7元（人民幣，下同）1個，15元倆」，消費者照常排隊搶買。 熱奶寶搶手到反向宣傳也大受歡迎，引發熱議。

來源：YouTube

引發新流行的熱奶寶究竟是什麼？錢江晚報報導，在杭州武林夜市發跡，如今在各地都出現了熱奶寶擺攤潮，超受年輕人追捧，抖音相關話題播放量超2億，火遍全網的甜品——熱奶寶，被稱作冬季裡的冰淇淋。

其實，熱奶寶就是在溫熱的血糯米上，抹一個打發的奶油頂，再配上一些好看又增加口感的小料。

近年中國流行喝「 冬天裡的第一杯奶茶」，向關心的人表達愛和喜歡，今年冬天則流行問候「你吃熱奶寶了嗎？」熱奶寶已經今年秋冬的新晉人氣王。

目前，在各大社交平台上，隨時能刷到製作熱奶寶的教程或詢問哪裡有售賣熱奶寶的求助帖。

有人用連鎖奶茶店的奶蓋、黑糯米等小料自製了簡易版熱奶寶，還有人瞧準商機在學校附近擺起了流動小攤，甚至有員工在辦公室自製熱奶寶，作為部門的下午茶。

在南京藝術學院附近的一個熱奶寶小攤，原味一個6元。小攤老闆是一對閨蜜，她們說看到熱奶寶在網上流行，就想趁著熱度擺個攤看看能不能賺錢。

除了原味的熱奶寶，還有攤主創新口味，加上栗子泥、芋泥或巧克力碎、麥片等。在南京的後備廂集市，也有攤主在菜單上加了熱奶寶，熱紅酒、熱奶寶、熱咖啡，後備箱一打開，暖烘烘的冬日氛圍感就鋪面而來。仙林大學城附近，也有不少熱奶寶小攤，攤主大多數是年輕人。

由於流動攤位總是讓人跑空，食品衛生也沒法保證，不少網友開始自製熱奶寶。只需要一個脆筒、打發的奶油和黑糯米，一個簡易版熱奶寶就做好了。

「95後」女孩小程根據教程做了一支熱奶寶，她說，從去年冬天的熱紅酒到今年冬天的熱奶寶，她都第一時間「打卡」，這些小吃味道可能並不驚艷，但卻讓她有了過冬的儀式感。

熱奶寶就是在溫熱的血糯米上，抹一個打發的奶油頂，再配上一些好看又增加口感的小料。...
熱奶寶就是在溫熱的血糯米上，抹一個打發的奶油頂，再配上一些好看又增加口感的小料。（取材自錢江晚報）
各地都出現了熱奶寶擺攤潮，超受年輕人追捧。（取材自錢江晚報）
各地都出現了熱奶寶擺攤潮，超受年輕人追捧。（取材自錢江晚報）

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