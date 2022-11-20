廣州2女遭綁示眾 輿論批濫用私刑 胡錫進：處理恰當

兩名女子疑因口罩問題與志願者等相關人員發生爭執，結果她們竟遭到反綁手腳，並在大庭廣眾下「示眾」。(取材自微博)

廣州兩名女子日前因不遵守疫情防控管控區域規定，企圖強行進出防疫 管控卡口，遭反綁手腳「示眾」，事件引發輿論爭議，環球時報前總編輯胡錫進昨天評論指，認為事件處理分寸恰當。

香港01報導，胡錫進在微博評論認為，女孩反綁雙手跪著的景象為現代社會不可接受，它突破了底線。

胡錫進指出，事件引發轟動的根本原因，在於大家看到其中一女子「反綁跪地」的圖像，這樣對待群眾，公眾無法接受。但隨著信息的補充曝光，更加完整的影片被看到，很多人的態度很快發生逆轉。現在看來，這件事不能用一方謾罵，另一方動手甚至反綁來簡單總結。有現場畫面顯示，事發期間涉事女子拉下防疫人員的口罩。

胡錫進進一步稱，可以講反綁兩女子的手是有些過度，但這件事是非專業的執法人員做的，是在將兩女子扭送派出所過程中發生的。警方最後的處理，是幫助雙方「達成諒解」，並沒有對兩女子實施行政拘留，這當中已經考慮了此事存在的複雜性，「畢竟封控了一段時間，就像儲殷教授說的，群眾有意見很常見，有些人控制不住情緒也很常見」。他支持儲殷說的，這個時候物業、保安、防疫志願者不能夠對意見激烈者動手打人，使用暴力者應該是「經過嚴格訓練、具有高度專業素質的警方」，不能由基層防控人員代替，「這個原則是成立的」。胡錫進認為事件處理分寸恰當。