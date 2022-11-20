中新冠口服藥偷賣 遭下架 但線下購買暢行無阻

大陸自製新冠口服藥「阿兹夫定片」被藥店在網路販售，遭製造商下令及時下架。（取材自河南省科學技術廳）

中國首款國產新冠口服藥「阿茲夫定片」近日突然在線上開售，由於適值「20條」放寬疫情 封控措施剛公布，吸引不少擔心感染的民眾購買，但沒賣多久又被下架。生產商稱國家藥監局已明令不允許公開零售，已要求少數販售藥局 即刻下架。有專家指阿茲夫定不是給全民吃的藥，在網上銷售不合適。不過中國媒體實測，截至19日中午，線下藥局仍能買到阿茲夫定。

新京報報導，19日早晨，餓了麼、美團等平台都可見阿茲夫定片在售，而藥商「海王星辰」急送小程式報價，阿茲夫定片每瓶賣到350元（人民幣，下同，約49.17美元），每瓶35片。由於不少消費者詢問，有的藥店每瓶價格甚至賣到598元。不過阿茲夫定為處方藥，購買時需提供問診信息，否則無法購買。

針對阿兹夫定片在海王星辰等部分藥店正式線上開售，製造商河南 真實生物常務副總經理劉勇向人民日報表示，售賣阿茲夫定片是藥店個例行為。此次海王星辰線上售賣，其實為抗愛滋病適應症的藥品，主要是為滿足深圳地區往來香港和出境人員的需求，並不適應大規模人群線上購買，公司已要求海王星辰即刻下架。

19日，一名藥店行業人士說，藥監部門已在群裡發布提醒，國家藥監局通知阿茲夫定不允許線上線下零售，已賣出的要把銷售紀錄報市局。按照目前防疫政策和監管通知，此類藥物只能在醫療機構渠道銷售。

據指出，阿茲夫定片雖是中國首款自產新冠口服藥，用於治療普通型新型冠狀病毒肺炎成年患者。但它同時也是獲批的治療愛滋病藥物。規格分為1毫克與3毫克兩種，其中僅1毫克規格，有條件獲批用於治療普通型新型冠狀病毒肺炎成年患者。

另第一財經引述不具名新冠治療臨床專家表示，阿茲夫定是處方藥，而且是緊急授權批准，應遵循治療指南，不適合自己服用，在網上銷售也不合適。他並強調新冠藥主要應該給高齡老人和其他有嚴重基礎疾病風險的脆弱人群來備用，絕對不是給全民吃的藥，囤藥更沒必要。且藥物的真正療效如何需要詳細的三期臨床試驗數據證明。

阿茲夫定新冠藥臨床研究負責人蔣建東院士則表示：「我們的三期臨床試驗數據早已遞交給藥監局藥審中心，完整數據正在準備投稿中，屆時就將公開。」

與此同時，阿茲夫定的生產早已開展。8月2日，阿茲夫定在平頂山正式投產，未來製劑年產量可達30億片。

另大象新聞報導，儘管生產商稱已要藥店下架阿茲夫定片，但記者實地測試發現，線上購買阿茲夫定片失敗，線下暢行無阻；他19日12時15分在平頂山市的國大藥房就很快買到一瓶阿茲夫定片，價格是270元。