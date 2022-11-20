我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭發動遠距離砲擊行動 傳俄軍60人喪命

馬來西亞大選安華、慕尤丁都稱勝利 總理難產

廣州重災區 第5度延長管控

中國新聞組／北京20日電
北京市衛健委19日倡導非必要不離開本區域，盡量減少外出；北京朝陽區已倡導民眾「宅」家過周末。(取材自新華網)
北京市衛健委19日倡導非必要不離開本區域，盡量減少外出；北京朝陽區已倡導民眾「宅」家過周末。(取材自新華網)

中國全國新增新冠肺炎本土病例昨日繼續破2萬，多處疫情升溫。北京市出現死亡病例，衛健委倡導非必要不離開本區域；重慶市發布「致市民的一封信」要大家再「靜一靜」；廣州海珠區則宣布第五次延長強化社會面管控。不過專家指中國的防控策略「改變不了病毒變異帶來的極快傳播速度」，但有能力最終馴服新冠病毒。

據國家衛健委數據，18日全國新增本土個案為2萬4263例，19日為2萬4215例，其中本土確診2204例，本土無症狀感染者2萬2011例。

北京19日新增69例本土確診病例和552例無症狀感染者，並新增1例死亡病例。北京市衛健委當日倡導非必要不離開本區域，盡量減少外出；減少聚集性活動，減少人員流動。高風險區實行封控措施，人員嚴格居家，足不出戶。北京朝陽區前天已經倡導「宅」家過周末。

重慶市疫情也持續升溫，19日新增本土確診183例、本土無症狀感染者4527例。重慶市衛健委副主任李畔指出，當前該市疫情仍處在快速發展期，防控任務異常艱钜。由於短期內日新增感染者數量仍將保持在高位，中心城區將繼續實施全域協同防控措施。重慶市並發布「致市民的一封信」指出，「我們與疫情的較量正處於膠著狀態，需要大家再『靜一靜』」。

對於外傳重慶市城區的屠宰場因疫情全部關閉，致豬肉價格暴漲，官方昨天回應稱，受疫情影響，有部分屠宰場臨時關閉，但供應中心城區多家肉業公司等屠宰場正常生產，中心城區豬肉供應量完全充足，豬肉價格也仍處於合理可控區間。

另疫情「重災區」廣州海珠區昨晚宣布第五次延長強化社會面管控，時間至22日夜間12時，理由是疫情仍處高位平台期。廣州市疾病預防控制中心黨委書記張周斌表示，該區的傳播指數（Rt）已連續九天在1.5-1.7之間波動僵持，「因此，我們還需要全力以赴，全力支持海珠的疫情防控工作」。此前，海珠區曾因封控一直延長未解除發生居民抗議及掀翻警車事件。

對於此波疫情，中國知名防疫專家張文宏18日表示，新冠病毒的致死率已經非常低，對人類造成的損害也在逐漸降低。至於中國的防控策略，「改變不了病毒變異帶來的極快傳播速度」。但中國有一個非常好的公共衛生體系，診斷、治療、疫苗到了一個非常高的水平，「我們是有能力的，最終馴服新冠病毒」。

疫情 北京 疫苗

上一則

習近平與杜魯多APEC狹路再相逢 完全沒互動

下一則

河南校園霸凌 「踹胸、捅下體」遭霸凌生精神失常

延伸閱讀

世界晚報／猥瑣男當街猥褻溜娃寶媽 眾人齊力制服

世界晚報／猥瑣男當街猥褻溜娃寶媽 眾人齊力制服
疫情清零難 廣州海珠區5度宣布延長封控

疫情清零難 廣州海珠區5度宣布延長封控
廣州2女子雙手反綁跪地 警方：防疫衝突已達諒解

廣州2女子雙手反綁跪地 警方：防疫衝突已達諒解
世界晚報／忍不了封控！廣州海珠區爆發抗議 警民混戰

世界晚報／忍不了封控！廣州海珠區爆發抗議 警民混戰

熱門新聞

（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
習近平（左）三連任中共總書記後的峰會外交從14日語美國總統拜登（右）會談開始。路透

短評：總結習近平「峰會外交」 包括會晤張忠謀？

2022-11-18 10:28
中國銀行山東泰安支行發生挾持人質事件，警方在銀行外包圍。（取自微博）

山東中國銀行遭搶 嫌犯挾持人質對峙 遭狙擊手擊斃

2022-11-15 13:14
天剛亮，燒餅店早已大排長龍。圖源：大眾網

燒餅店招人月薪1700美元起跳 非要大學學歷的理由…

2022-11-16 16:16

超人氣

更多 >
美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪

美國家庭受到多大的通膨壓力？從這種服裝銷售可見端倪
拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係

拜登到習近平下榻酒店舉行峰會 拜習會流露的權力關係
母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕

母女紐約地鐵遭穿假陽具遊民攻擊 駐站警員即逮捕
開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉

開除員工反鎖在門外 馬斯克急call他幫開門 結局再翻轉
有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢

有孕荷姆斯獲刑135月 將與幼子分離 網：騙子該坐牢