廣州重災區 第5度延長管控

北京市衛健委19日倡導非必要不離開本區域，盡量減少外出；北京朝陽區已倡導民眾「宅」家過周末。(取材自新華網)

中國全國新增新冠肺炎本土病例昨日繼續破2萬，多處疫情 升溫。北京 市出現死亡病例，衛健委倡導非必要不離開本區域；重慶市發布「致市民的一封信」要大家再「靜一靜」；廣州海珠區則宣布第五次延長強化社會面管控。不過專家指中國的防控策略「改變不了病毒變異帶來的極快傳播速度」，但有能力最終馴服新冠病毒。

據國家衛健委數據，18日全國新增本土個案為2萬4263例，19日為2萬4215例，其中本土確診2204例，本土無症狀感染者2萬2011例。

北京19日新增69例本土確診病例和552例無症狀感染者，並新增1例死亡病例。北京市衛健委當日倡導非必要不離開本區域，盡量減少外出；減少聚集性活動，減少人員流動。高風險區實行封控措施，人員嚴格居家，足不出戶。北京朝陽區前天已經倡導「宅」家過周末。

重慶市疫情也持續升溫，19日新增本土確診183例、本土無症狀感染者4527例。重慶市衛健委副主任李畔指出，當前該市疫情仍處在快速發展期，防控任務異常艱钜。由於短期內日新增感染者數量仍將保持在高位，中心城區將繼續實施全域協同防控措施。重慶市並發布「致市民的一封信」指出，「我們與疫情的較量正處於膠著狀態，需要大家再『靜一靜』」。

對於外傳重慶市城區的屠宰場因疫情全部關閉，致豬肉價格暴漲，官方昨天回應稱，受疫情影響，有部分屠宰場臨時關閉，但供應中心城區多家肉業公司等屠宰場正常生產，中心城區豬肉供應量完全充足，豬肉價格也仍處於合理可控區間。

另疫情「重災區」廣州海珠區昨晚宣布第五次延長強化社會面管控，時間至22日夜間12時，理由是疫情仍處高位平台期。廣州市疾病預防控制中心黨委書記張周斌表示，該區的傳播指數（Rt）已連續九天在1.5-1.7之間波動僵持，「因此，我們還需要全力以赴，全力支持海珠的疫情防控工作」。此前，海珠區曾因封控一直延長未解除發生居民抗議及掀翻警車事件。

對於此波疫情，中國知名防疫專家張文宏18日表示，新冠病毒的致死率已經非常低，對人類造成的損害也在逐漸降低。至於中國的防控策略，「改變不了病毒變異帶來的極快傳播速度」。但中國有一個非常好的公共衛生體系，診斷、治療、疫苗 到了一個非常高的水平，「我們是有能力的，最終馴服新冠病毒」。