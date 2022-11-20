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涼山踢球少年 世界盃護旗手 夢想進國足「出征」世界盃

中國新聞組／北京20日電
乃博寧林成為馬德里競技06梯隊成員。（取材自紅星新聞）
乃博寧林成為馬德里競技06梯隊成員。（取材自紅星新聞）

2022年卡達世界盃20日開幕，一名四川涼山的16歲彝族少年乃博寧林成為本屆世界盃開幕式護旗手之一，「出征」世界盃。乃博寧林說，非常榮幸成為護旗手，夢想是成為國家隊的一員，在五大聯賽踢球，並帶領中國隊參加世界盃。

來源：YouTube.

紅星新聞報導，乃博寧林來自涼山西昌，從小就喜歡踢足球，主要是受到父親的影響。他的父親是一名足球愛好者，特別喜愛踢足球，他也經常看父親踢球賽，還向父親的球友學習簡單的球技。

7歲的時候，家人將他送到昆明市南站小學學習和訓練。2017年8月，他被選拔成為萬達之星海外培訓計畫的一名球員，同年9月赴西班牙馬德里競技俱樂部培訓至今，成為馬德里競技俱樂部06梯隊成員。

報導說，乃博寧林表示，非常榮幸可以參加本屆世界盃，很高興能成為護旗手。「在涼山建州70年之際，也為家鄉送上誠摯的祝福。」乃博寧林說，自己夢想成為中國國家隊的一員，帶領中國隊參加世界盃。

乃博寧林也寄語涼山愛踢足球的孩子，他說：「在涼山，也有很多愛踢足球的人，我相信你們通過自己的努力，也能去世界的很多地方踢球。」

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