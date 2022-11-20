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為看梅西 北京瘋狂小伙騎車2000公里奔卡達

中國新聞組／北京20日電
獨自一人到卡達看世界杯比賽，是Sherk的心願。（取材自齊魯晚報）
獨自一人到卡達看世界杯比賽，是Sherk的心願。（取材自齊魯晚報）

24歲北京小伙Sherk是阿根廷球星梅西的鐵粉，為了見證梅西世界盃終局之戰，今年8月底，從北京出發，穿越亞塞拜然、沙烏地阿拉伯等中亞十國，即將抵達卡達，他把的這段世界盃之旅，稱為朝聖之旅。

來源：YouTube

齊魯晚報報導，Sherk表示，選擇獨自一人到卡達看世界盃比賽，其實是他的一個心願。因為他既喜歡旅行，又熱愛足球，這屆世界盃算是一個契機，而且也是他喜歡的球星梅西的世界盃終局之戰，對他來說有著很特別的意義。

於是，從8月份他開始規劃行程，想從陸路出境，就制定了兩條路線，一個是東南亞線，另一個是中亞線。東南亞很多地方他都去過，也很熟悉，最後他選擇了走中亞這條冷門線路。

因為想趟行程是能陸路就陸路，所以從北京坐火車抵達成都，從成都飛到了哈薩克的阿拉木圖市，這是他的第一站。順著哈薩克繼續向南，到了吉爾吉斯；後來，他選擇吉爾吉斯繼續西行，因為當地政策，他乘坐飛機到亞塞拜然的首都巴庫，找了一輛自行車騎行抵達卡達，到目前為止，他大概騎了有2000公里的路程了。

Sherk在伊朗騎行路上。（取材自齊魯晚報）
Sherk在伊朗騎行路上。（取材自齊魯晚報）

近三個月的行程，徒步、騎行、搭車……Sherk說，「這一路的確很辛苦，我也經歷過一些奔潰的瞬間。在伊朗騎行的路上，我遇到過阿根廷的球迷，他們三五個人計畫從歐洲騎行到卡達，我們還約定在卡達見面為阿根廷隊加油喝彩。可這一路上從沒遇到像我這樣一個人出來的，所以我最奔潰的就是在異國他鄉這種孤獨感。」但第二天他整理好自己的心情，又繼續背上包繼續前行。

「等世界盃賽事結束，這輛自行車我肯定會放在卡達那邊了。我想，如果阿根廷國家隊奪冠的話，我想繼續去阿根廷，參加球隊的冠軍巡遊。」他說。

世界盃 梅西 北京

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