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00後重慶女樂當守墓人：像養老，有時還能摸魚

中國新聞組／北京19日電
重慶市一名大學女畢業生日前在網上發出自己拍攝工作環境的影片，表示很喜歡目前的工作。（取材自微博）
重慶市一名大學女畢業生日前在網上發出自己拍攝工作環境的影片，表示很喜歡目前的工作。（取材自微博）

重慶市一名00後女大學生畢業後到陵園當一名「守墓人」，日前分享工作環境、簡單清閒，早八晚五，不用加班，感覺提前過上養老生活，網友稱讚「這不就是我嚮往的生活嗎」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，這名「00後守墓人」22歲的譚女說，自己大學學習的就是殯葬相關專業，之前大三就在這裡的陵園實習，畢業後就轉正了。根據譚女分享的工作環境可見，陵園四周的風景很好，青山綠樹環繞，「有貓有狗也有網路，感覺自己提前過上了養老生活，也很滿意現在的工作。」

重慶「00後守墓人」譚女。（取材自新聞晨報）
重慶「00後守墓人」譚女。（取材自新聞晨報）

「我這份工作其實是服務行業。」譚女表示，特殊地方在於，這份工作直接服務的對像是逝者，間接服務的是逝者家屬。之前選這個專業的時候，有親戚反對，但父母是很支持她的。現在每天下午5點鐘就下班，也不會加班，下班後的時間都是自己的，公司還有食堂和宿舍。工資方面並不是網上傳的上萬元工資，她一個月的工資有4500元，據她了解算是重慶公墓行業比較高的工資了。

譚女笑稱，平時工作相當安靜，「現在公司有5個員工，和老闆同事相處的十分融洽」，還有好友與她一起工作，且工作清閒，有時還能「摸魚」，看起來生活相當愜意悠閒，此外，她也表示，目前公司暫時不缺人。

網友紛紛點讚評論道：「這不就是我嚮往的生活嗎」「這種工作是積福的，守護了這麼多心心念念的家人」。

該陵園的現場負責人張先生表示，公司有三名00後員工，其中有兩名實習生，最小的實習生是2003年的，他們是自己應聘過來的。每天的上班時間是上午8點半到下午5點，中午有兩個小時休息時間，每周是單休，每個月能休息四天，也可以把休息時間聚集在一起。陵園算是公司和當地政府的合作項目，目前還沒有編制。

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