鄭州一核酸採樣點推VIP服務 年費320元 90分鐘內出報告

有網友反映，河南鄭州惠濟區一臨時自費採樣點推出VIP服務，年費為320元。圖為臨時自費採樣點。（取材自央廣網）

近日，有網友反映，河南鄭州 惠濟區一臨時自費採樣點推出VIP服務，年費為320元（人民幣，下同，約44.7美元）。「鄭州一核酸採樣點推出VIP服務」話題登上微博熱搜，引發熱議。

每日經濟新聞報導，河南省鄭州市惠濟區一臨時自費採樣點打出公告稱：「加急核酸檢測 最遲90分鐘出報告，通常60分鐘左右。僅限企業VIP客戶，年費320元，並享有兩年內20次加急核酸檢測服務。不單獨售賣。」

網友拍攝的鄭州市惠濟區一臨時自費採樣點公告。（取材自央廣網）

報導指出，工作人員表示，該檢測點位於鄭州市惠濟區月湖南路附近，公告展示內容屬實，且目前鄭州只此一處可以提供公告展示內容的核酸檢測點。該檢測點是否為私人檢測機構？工作人員表示，「這個你不需要了解，你要做就做，不做的話也不需要了解那麼多。」

據新黃河報導，對就該核酸檢測點可以辦理VIP，鄭州市惠濟區衛健委工作人員稱，「應該是屬於個人行為，不屬於政府行為。」

另據央廣網報導，經查推出VIP服務的是鄭州達瑞杼壽醫學檢驗實驗室及鄭州達瑞杼壽醫療服務中心。央廣網記者致電醫療服務中心，工作人員聽說是想了解相關情況時，立刻以記者打錯為由掛斷電話，再撥就無法接通了。