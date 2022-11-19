球衣、球館、獎盃、球衣… 卡達世足滿是「中國造」

卡塔爾世界杯商品專賣店店員賈法爾·汗說：「我們店內大約60%的商品都是中國製造，特別是球衣和背包，幾乎全部來自中國。」(央視截圖)

2022卡達世界盃 將於20日開幕。這是世界球迷四年一次的狂歡，閃耀在卡達的除了足球 ，還有「中國造」。大到比賽場館，小到球衣、獎盃，「中國造」的身影無處不在。

說起世界盃，比賽主場館絕對是最重要的基建之一。這次世界盃的主體育場——盧賽爾球場就是由中國企業以設計施工總承包身分承建的。央視新聞客戶端報導，盧賽爾球場是卡達規模最大的體育場。這是中企以設計施工總承包身分承建的首個世界盃體育場項目，打破了歐美國家在行業內的壟斷地位。

不只是球場建設，中國企業參與的還有卡達的「球迷村」建設。這個球迷村共有6000個簡易集裝箱式的房屋，最多可以同時接待1.2萬名球迷。這個球迷村的集裝箱式房屋都是中國製造。

第五屆中國國際進口博覽會日前在國家會展中心（上海）舉辦，一隻直徑2.2米的2022年卡塔爾世界杯官方比賽用球在體育用品及賽事專區展出。(中新社)

在交通領域，中國製造也駛入了卡達世界盃。2020年，中企生產的客車成功中標卡達世界盃服務用車項目，加上後續訂單，卡方將從中國進口大約1500台客車，其中包括888台純電動客車。

杜哈的一家大型商場內有家卡達世界盃的商品專賣店，出售的商品包括國際足聯2022世界盃官方授權的足球和球衣等。據店員賈法爾·汗介紹：「我們店內大約60%的商品都是中國製造，特別是球衣和背包，幾乎全部來自中國。牠們的質量很好，顧客們也都很喜歡中國產品。」

另據環球網引述卡達半島電視台網站報導，總部位於倫敦的數據分析諮詢公司「環球數據」表示，中國贊助商對卡達世界盃足球賽贊助13.95億美元(約1.95億人民幣)，超過美國的11億美元。若按年度畫分，中國的年均贊助金額為2.07億美元，卡達和美國分別為1.34億美元和1.29億美元。

另外，中國日報報導，來自中國的大熊貓「京京」和「四海」17日正式與公眾見面，牠們居住在杜哈豪爾熊貓館。這兩隻熊貓目前只能聽懂四川話聽不懂外語，卡達人正苦練四川話。熊貓館的養生員也努力學習四川話，以方便更好和大熊貓溝通。