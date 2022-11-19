沒戴口罩起爭執 廣州2女竟遭反綁「示眾」

兩名女子疑因口罩問題與志願者等相關人員發生爭執，結果她們竟遭到反綁手腳，並在大庭廣眾下「示眾」。（取材自微博）

中國官方發布看似放鬆防疫 政策的「20條」後，各種防疫亂象依然層出不窮。昨天一段讓中外媒都「震驚」的視頻，是廣州有兩名女子疑因口罩 問題與志願者等人發生爭執，結果竟遭反綁手腳，並「晾」在大庭廣眾下「示眾」。網傳廣州市天河區也出現抗議，白雲區發生一名女子因不滿樓上住戶在封控期間吵鬧而殺死對方三人的慘案。但都未獲得官方證實。

廣州市海珠區本土新冠疫情持續之際，香港01報導，網上流傳多段視頻顯示，有兩女與現場人員發生語言衝突後，其中一名黑衣女被一名淺色上衣男子摔倒在地，還被多人反綁手腳，另一灰衣女子也被摔倒反綁。不過也有片段顯示，是灰衣女先動粗。

疑似涉事女子之一的網民昨天在微博表示，她當時取外賣，因同行朋友口罩丟失而與相關人員發生衝突。相關人員已道歉。

對此，大批網民認為事主在肖像等私隱未被保護的情況下遭他人圍觀、拍照錄像，行為涉嫌嚴重有違憲法、民法等法律法規；有網民嘲諷，「捆綁示眾，你以為這是阿富汗呢？」、「這是典型的暴力防疫」。

廣州海珠區警方昨天通報稱，事發在17日上午11時許，兩名女子王某、李某（均23歲，黑龍江人）因不遵守疫情防控管控區域規定，企圖強行進出崙頭村防疫管控卡口。其中，李某未佩戴口罩，兩人健康碼均為黃碼，且10月30日以來都未按要求進行核酸檢測。

經現場防疫工作人員上前多次勸導，王某、李某拒不配合，並辱罵工作人員並擾亂現場秩序，後被工作人員和群眾約束控制，並由公安 機關對王某、李某兩人依法作出治安處罰。涉事雙方經教育提醒後已達成諒解。

另自由亞洲電台報導稱，網傳廣州市天河區也出現抗議，視頻顯示天河區有民眾示威，大批手持盾牌公安列陣。另海珠區已將日前參與暴動的康樂村湖北籍一部分民工者送集中隔離，剩下的遣返湖北。

報導並引述中國某自媒體報導稱，廣州白雲區金沙洲一名女子在封控期內不滿樓上住戶嘈吵，於本周初殺害樓上住戶合共三人，留下一名六個月大嬰兒。據傳嫌犯已在南沙被捕。但未獲官方證實。