中經濟增速過低 全國政協經委會副主任：恐釀最大風險

中國全國政協經濟委員會副主任楊偉民表示，中國今年經濟成長不是在合理區間，當前經濟發展最大風險是成長速度過低，必須及時扭轉。另一名政協經委會副主任劉世錦也說，疫情 這三年經濟實際成長低於潛在增長率，不能再繼續下去，隨著優化防疫20條和房地產金融16條等有利條件，明年應提出不低於5%的成長目標。

中國今年初提出經濟增速目標是5.5%左右，但前3季實際增速僅約3%，遠低於目標值，且疫情防控持續影響經濟復甦，全年表現恐不樂觀。

據財新網報導，劉世錦18日在財新峰會上坦言，從近期經濟走勢看，今年達到5%增速也有一定難度；而現階段中國經濟潛在增長率在5%到5.5間，經濟實際增速長期低於潛在增長率，會導致勞動生產率下降，匯率 也會受影響。

他提到，由於今年基期較低，如果明年上半年能夠擺脫疫情影響，各項穩增長措施到位，加大改革開放，實際增速還可能更高一些，應力爭今明兩年平均增速達到5%左右。

不過，劉世錦說，儘管疫情後經濟會出現反彈，但有些損失補不回來，比如訂單丟了、供應鏈 斷了、原有的合約執行不了等，導致經營和發展能力下降，更重要的是預期轉變，中長期發展的考慮少了。「有些封城或靜默後的城市曾出現短期反彈，但不久增速再次下降」。

他還說，在中等收入階段上升到高收入過程中，人均在1萬美元(約7.1萬人民幣)左右是不穩定階段，如果中國在剛超過1萬美元的時候出現波動，需要警惕。

楊偉民表示，當前經濟發展最大風險就是增長速度過低，須及時扭轉，力促明年經濟重回合理區間，關鍵是把握好各目標的動態平衡。他並強調，要把握好發展與監管平衡，監管是為被監管者更健康、更規範地發展，所以既要抓監管也要顧及發展。