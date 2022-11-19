中日増逾2萬確診 廣東急建方艙 北京籲宅家「靜下來」

廣州白雲區應急隔離轉運點，大部分板房已初步搭建完工。(取材自南方都市報)

本報系聯合報報導，宣布優化防疫20條措施後，中國已連續3日新增本土感染數超過2萬例，廣東更日增近萬例。全國多地已按照國務院 的宣示，推進興建方艙醫院、隔離場所，帶動方艙醫院概念股大漲，光廣州就規畫隔離床位逾24萬個。北京 也難逃區域性管控，多區倡導非必要不離開，呼籲大家「靜下來」，「宅家過周末」。

國家衛健委通報，18日全國新增本土病例2萬4263例，較17日略降，目前疫情 較嚴重的地區為廣州、鄭州、重慶、北京等地。其中「重災區」廣州18日新增8713例，也較17日略降。但當局坦言，防控形勢依然嚴峻，正加快方艙醫院、隔離場所建設，推動應急力量儲備盡快投入使用。

據廣州官方統計，截止到17日12時，已建成交付方艙醫院16個、床位3.9萬張，仍有20個專案在建，全市共規畫建設方艙醫院和隔離板房床位24萬6407張，其中方艙床位11萬4392萬個，隔離板房床位13萬2015萬個。

廣州白雲區應急隔離轉運點，房間內擺放好20多種生活物資，基本可以拎包入住。(取材自南方都市報)

除了廣州之外，重慶、河南等多地也正推進興建方艙醫院，這主要來自國務院聯防聯控機制17日在新聞發布會上的宣示稱，抗擊新冠肺炎疫情和應對病毒的變異，不能打無準備之仗，因此要加強醫療服務能力建設和救治資源準備，其中之一是加強方艙醫院的建設。各地應提前做好方艙醫院及醫療醫護力量的準備，一旦發生聚集性疫情，能夠使得方艙醫院在最短的時間內啟動，盡快地收治患者。

另北京市朝陽區昨天倡導市民非必要不離開本區，堅持「單位—家庭」兩點一線工作生活，鼓勵採用電話、網絡等辦公方式，召開會議優先採用視頻。今明兩天周末，倡導廣大朝陽群眾「宅」家過周末，並強調偶爾的「宅」是為了更快地切斷社會面傳播鏈條，遏制疫情蔓延態勢。

據了解，該通知官方雖未正式公告，但已陸續傳開，朝陽區已有不少餐飲業者公告配合暫停內用，多個場所停業。商家透露，三里屯的餐飲企業也接到通知，要求暫停內用，倡導到店自取、外賣等。有北京市民無奈表示，連北京也逃不了被靜默、封控的命運。