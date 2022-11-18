瀘定地震後送出千碗麵…拉麵哥去世 妻：會延續愛心

張奴合為災民煮拉麵。（取材自川觀新聞）

今年9月5日，四川甘孜州瀘定縣發生6.8級地震 ，開飯店的張奴合關門歇業，帶著五名員工馳援，每天為災名免費送出上千碗拉麵，被人親切地稱為「拉麵哥」。半個多月前，張奴合突發腦溢血，不幸離世，讓人唏噓。

封面新聞報導，張奴合的外甥丁強介紹，9月5日發生地震，張奴合就毅然決定關店去支援，當時還有不少遊客，一天能賣5000元（人民幣，下同，約701美元），加上開店負了幾十萬的債，所以舅媽是不太同意的。但是舅舅說，「大災大難面前，不能算經濟帳，要去幫助更需要的人」。

張奴合助人。（取材自川觀新聞）

震後第二天，他毅然關閉在康定的飯店，把店裡的煮麵設備、30多袋麵和碗筷等都裝上了車，帶著5名員工前往震中免費為大家煮麵。

9月7日開始，他在磨西鎮貢嘎廣場群眾安置點旁煮著拉麵，讓安置群眾和志願者能吃上一碗熱騰騰的免費拉麵。到9月12日，張奴合累計送出了6500餘碗愛心拉麵。

丁強說，舅舅於10月27日突發腦溢血昏迷，四天後搶救無效去世。現在所有重擔全部壓在了張奴合的妻子身上，年邁的父母和兩個孩子需要照顧，其中一個才二歲。手術 費用、房租和之前的貸款等壓得她喘不過來氣。但重新開業以來，大家的關心讓她很感動。

丁強說：「有的客人來吃了面，就直接掃100元，悄悄就走了。有的加微信 轉賬，幾十幾百的都有。我們店裡的工人，跟舅舅生前像親兄弟一樣，現在幾個月沒發工資了，也不棄不離。所以舅媽決定，繼續在康定把店子開下去。」