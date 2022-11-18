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人類首次…504天不靠岸 「中國魯賓遜」翟墨環航北冰洋

中國新聞組／北京18日電
翟墨完成了人類歷史上首次不停靠環航北冰洋之旅。（取材自新聞晨報）
翟墨完成了人類歷史上首次不停靠環航北冰洋之旅。（取材自新聞晨報）

歷經504天，從上海出發再回到上海，跨越2萬8000餘海里的航程，被稱作「中國魯濱遜」的「環球航海中國第一人」翟墨，完成了人類歷史上首次不停靠環航北冰洋之旅。在這條被稱為「死亡之路」的航程中，翟墨歷經強風、浮冰、冰山及導航失靈等考驗，除了實現自己的夢想，也肩負著聯合國宣傳官等身分，吸引更多人關注全球變暖和災害性氣候問題。

新聞晨報報導，1968年出生的翟墨是山東泰安人，32歲時與航海結緣，當時有人跟他說，「只要一條船，想去哪裡都可以，船就是你的家，這個藍色星球只屬於你」，讓他買了人生第一條帆船。

20多年的航海生涯中，翟墨大部分時間都在海上，他笑稱自己是「這個世界上看星星最多的人」。但他始終有一個夢想，就是挑戰被稱為「死亡之路」的環航北冰洋之旅，「因為這條航線還沒有人完成過」。

翟墨說，這條航線最大的挑戰是冰區，希望能找一艘能承受冰塊撞擊的帆船，幾年前終於在紐西蘭找到了符合自己條件的鋁合金的船。

2021年6月30日，他開始了這次航行，此次出航他還肩負著聯合國開發計畫署「捍衛自然」宣傳官和《荒漠化公約》北冰洋探險家兩大身分，希望吸引更多人關注全球變暖和災害性氣候問題。

出發前，翟墨做好了充分的準備，「大米、煎餅、囊和各種食物，裝滿了整個船艙，足夠吃一年」。他做好最壞的打算，就是船在海上被凍結一年。

原本計畫航程三個月，但當航行至伊麗莎白女王群島附近時，卻因種種原因無法再前行，他們只能繞道大西洋、穿越巴拿馬運河、再途經太平洋返回上海，航程比原定時間多了一年多。

航行過程中，翟墨經歷了強風、浮冰、冰山等考驗，甚至導航失靈無法辨清方向。從白令海峽進入北極圈，大量浮冰和冰山出現，帆船在浮冰縫隙中穿行，就像在走「雷區」，50多海里的浮冰區，整整航行了11個小時。

回到上海後，他打算創辦一項專業級帆船賽事，「賽道從上海到洛杉磯，整個航程6000多海里，如果不停靠，大概是25到30天」。

船行至北緯75度北地群島附近時，原來的導航完全失靈，指南針也不再指南。好在他們已...
船行至北緯75度北地群島附近時，原來的導航完全失靈，指南針也不再指南。好在他們已提前做了準備，啟動了專門用於高緯度導航的光纖羅經作為備用導航，再加上目測輔助，終於順利渡過難關。（取材自新聞晨報）
船倉有廚房，可以用煤氣生火做飯做菜。（取材自新聞晨報）
船倉有廚房，可以用煤氣生火做飯做菜。（取材自新聞晨報）
翟墨說明他完成挑戰的航線。（取材自新聞晨報）
翟墨說明他完成挑戰的航線。（取材自新聞晨報）

聯合國 航線 洛杉磯

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