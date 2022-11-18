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中國C919客機年底交機 首度試飛「高高原」機場

記者廖士鋒／即時報導
C919客機18日首度試飛「高高原」機場。圖為此前資料照。（取材自中國商飛官網）
C919客機18日首度試飛「高高原」機場。圖為此前資料照。（取材自中國商飛官網）

中國商飛公司自製的C919大型客機即將在年底前開始交機，目前也首度試飛了「高高原」機場，在海拔高達3,500公尺左右的四川阿壩紅原機場，進行降落與起飛工作。

觀察者網引述航班網站「非常準」消息稱，C919的試飛機「B-001F」已於18日9時36分從成都雙流機場起飛，正首飛高高原機場，目的地是阿壩紅原機場，後者海拔達3,535公尺。

消息稱，一般將機場標高在2,438公尺以上的機場稱之為高高原機場，全世界高高原機場主要在中國、尼泊爾、秘魯、玻利維亞、厄瓜多等國。由於高高原機場運行環境比一般機場複雜得多，所以中國民航管理部門對高高原機場運行極為嚴格。截至2020年9月27日，中國共有高高原機場20座，其中19座分布在西南和西北，另有1座分布在中南地區。

按照相關表定計劃，B-001F飛機18日11時將從紅原機場起飛，返回雙流機場，完成本次試飛。此前中國民用航空局2022年9月頒發型號合格證給C919飛機，並將於2022年底交付首架飛機。

而據人民網日前報導，11月8日，在第十四屆中國國際航空航太博覽會上，國銀金租、工銀金租、建信金租、交銀金租、招銀金租、浦銀租賃和蘇銀金租七家租賃公司與中國商飛公司簽署300架C919飛機確認訂單和30架ARJ21飛機確認訂單。截至目前，中國商飛已獲得1,115架大飛機C919訂單。

另外，中國航空自媒體「航空物語」則發文稱，目前中國民航機隊中運行中的的「高高原」機型僅有波音737-700，757（貨機）和空巴A319，A330這四款。與C919同級別的A320neo試飛過程中也曾經兩度來到世界海拔最高的四川稻城亞丁機場（4,411公尺）進行測試。

文章引述專業人士說法稱，阿壩紅原機場因為海拔不算太高，而且周邊是大草原淨空條件好，算是高高原機場中比較容易的，非常適合C919「練練手」；從乘客角度來說，座位更多單位成本更低的C919如果能執飛高高原航線，說不定真的能打下高高原航線常年的高價票。

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