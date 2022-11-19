中國新生兒 去年1062萬人 僅淨增48萬人 13省市人口「負增長」

中國人口出生率下降，13省市人口出現「負增長」，圖為河南省汝陽縣婦幼保健院醫師正在監護新生兒。（新華社）

中國總人口已經快達到負增長的警戒線，2021年全中國出生人口數1062萬人，創下近年新低；淨增人口數48萬人，是1962年以來，60年最低紀錄。據國家統計局編著出版的「中國統計年鑑2022」公布的31個省份的人口出生率、死亡率和自然增長率，2021年有13個省份人口自然增長率為負。

「人口紅利」支撐中國過去20年經濟榮景，但2010年出現反轉，中國政府為搶救逐漸失衡的人口結構，於2016年全面開放二胎，甚至在2021年5月批准三胎，但似乎成效不彰。

第一財經報導，通常來說，人口出生率較高的地方，往往是城鎮化率較低的地方。不過也有例外，比如第一經濟大省廣東去年的城鎮化率高居全國第四，僅次於上海、北京 和天津三大直轄市，但廣東的出生人口率達到了9.35‰，與雲南並列全國第八。

數據顯示，2021年，廣東出生人口為118.31萬人，連續兩年成為唯一一個超過百萬大關的省份，比第二名的河南 多出39萬人。自2018年成為第一生育大省後，廣東已連續4年出生人口位居第一。根據廣東省統計局近期公布的「廣東統計年鑑2022」，廣東已經至少連續40年出生人口超過100萬。

從人口自然增長率來看，31個省份中，有13個省份2021年人口自然增長率為負，分別是黑龍江、遼寧、吉林、四川、重慶、內蒙古、湖南、江蘇、天津、上海、湖北、河北、山西。從區域分布來看，主要來自東北、華北、中部、西南的川渝地區。此外，山東和安徽這兩個省份也在人口自然負增長的邊緣。

據報導，13個省份中，至少有江蘇、湖北、湖南、內蒙古、山西、天津為近幾十年來人口自然增長率首次轉負。

不過，不同區域出現人口自然負增長的原因各異。比如東北地區，既有城鎮化較早、出生率較低的因素，也有青年人口外流從而進一步降低出生率的因素。華北以及中部一些省份的人口自然增長率低，主要是受青壯年人口外流影響。此外，一些城鎮化率比較高的省份，如江蘇和上海、重慶、天津，人口自然增長率也比較低。