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鄱陽湖旱災 江西禁「混水摸魚」為保護漁業資源

中國新聞組／北京19日電
鄱陽湖乾旱，局部水域水位快速下降，導致湖中的魚大量擱淺，村民此前紛紛去撿魚。（視頻截圖）
鄱陽湖乾旱，局部水域水位快速下降，導致湖中的魚大量擱淺，村民此前紛紛去撿魚。（視頻截圖）

今年夏秋以來，天氣持續高溫少雨，江西長江、鄱陽湖水位下降迅速，大量魚類被困甚至死亡，為維護禁捕秩序，保護漁業資源，九江市展開「徒手摸魚撿魚」整治行動。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，近段時間，鄱陽湖區沿湖多地相繼就「摸魚撿魚」治理作出部署。江西省重點水域禁捕退捕領導小組辦公室通知顯示，此舉是為維護禁捕秩序和保護漁業資源，防範非法捕撈行為和重大輿情事件。

據南昌縣農業農村局表示，為維護禁捕秩序，保護漁業資源，南昌縣強化開展「徒手摸魚撿魚」整治行動。利用廣播、宣傳標語、設立標牌、製作橫幅、現場喊話等方式，在湖區灘塗、碼頭、人員車輛往來較多的岸線等重點場所宣傳禁捕政策，引導群眾敬法、守法，切實做到水中不捕、市場不賣、餐館不做、人們不吃，及時勸阻群眾涉水摸魚，嚴厲打擊變相捕撈行為。

此外，南昌縣農業綜合行政執法大隊聯合鄉鎮護漁隊，加強水域巡查檢查，防止出現群眾聚集涉水摸魚、撿魚，引發安全事故。當地還組織沿湖鄉鎮採取清溝放魚、蓄水養魚或捕撈異地放流等措施，盡力保護漁業資源。切實落實保護江豚救護要求。

九江市農業農村局日前也召開了極枯水位漁政管理工作會議。，要求對殘留網具清理工作要堅持做到「水退到哪裡就清理到哪裡」。對「摸魚撿魚」要加大對湖汊、淺灘的摸底排查，杜絕非法捕撈、撿魚、摸魚等事件發生，對江豚保護要加強巡查。

另據自然資源部宣傳教育中心網站11月11日消息，江西省農業農村廳、省林業局等六部門日前聯合印發「關於加強鄱陽湖極枯水位水生生物保護的緊急通知」，要求沿湖有關市、縣（區）政府強化巡查巡護，嚴格執法監管，防止出現群眾聚集涉水摸魚、撿魚現象。

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