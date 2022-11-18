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河南女老家拆遷 意外挖出「千年古墓穴」

中國新聞組／北京18日電
河南一名女子在老家挖到疑似千年古墓。（視頻截圖）
河南一名女子在老家挖到疑似千年古墓。（視頻截圖）

河南鄭州一名女子日前在微博PO出一段驚人影片，表示在自己老家附近發現一個地下墓穴和疑似文物，已交給專家鑑定中。影片中，墓穴裡滿牆墓磚刻工相當細緻，引起網友好奇，紛紛詢問：「這到底是哪一個朝代的墓穴？」

該名河南女子表示，老家近日在拆遷時，意外在地底發現一處狹窄的長方形入口，仔細一看該入口下方，有往地下室走去的一道樓梯，往下走竟別有洞天，在拱門後方即是一座大型古墓穴，她將這個探訪的過程拍成影片紀錄PO文後引發網友熱議。

女子表示，在老家從小住到長大，竟沒發現房子附近底下有一座大墓穴。她猜想，可能是明清時期的墓穴，甚至更遠至元代末期。她在影片中說，光是這一套套的牆上壁雕人物就可能要價不斐，有些墓磚上還有雕工精美的紋路或圖案。

該則影片在微博上引起兩百多名中國網友回應，有厲害網友發現影片開始沒多久後，即有一處「婦人啟門」的圖樣，此為宋代時期墓葬中時興的意象，且多半是埋葬亡故的親人，才會使用的圖象，意旨希望用婦人啟門「倚門之望」，期待亡者能回歸陵寢，猜測是宋朝時期的千年家族墓穴。

有人還說，若是該家族在宋朝時的河南，還有可能是個大家族才有辦法興建這樣的墓穴。有人讚嘆：「感覺那時候就一個墓室都比我們住的房子精美百倍千倍，古人比我們活得值！」但也有人覺得毛骨悚然，認為在墓穴上睡了這麼多年，會不會覺得太可怕？

有人提醒原PO，要不要先查查是不是自家的祖墳，但「只要是古東西，就算是自己家的也要上交，畢竟在解放時，所有土地都是均分的」；也有網友出面反駁，認為只要是自己的家傳寶，就有資格留著。

河南 微博 鄭州

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