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華為暫緩校園招聘? 多個官方校招群遭解散

中國新聞組／北京18日電
華為傳暫緩2023屆校園招聘。圖為位於廣東深圳的華為旗艦店展示的標誌。(Getty Images)
華為傳暫緩2023屆校園招聘。圖為位於廣東深圳的華為旗艦店展示的標誌。(Getty Images)

近日，華為疑似暫緩發放了2023屆校招Offer（錄用意向書）。16日開始，在脈脈、微博、小紅書等社交平台上，不少用戶爆料華為暫緩2023屆校園招聘，多個官方校招群迅速遭到解散。

來源："YouTube

時代周報報導，正在等待華為Offer的應屆畢業生小林表示，她感覺「自己被坑慘了」。今年9月中旬，她正式通過華為多輪面試，進入華為校招池。期間HR一直與其溝通，強調對小林的面試評價還不錯，非常有希望拿到Offer，耐心等待即可。

基於這樣的反饋，小林在整個秋招過程中All in華為，除此之外並沒有向其他公司投遞簡歷。然而，華為方面發Offer的時間卻一再延遲。從最開始的11月初，逐漸延遲到11月中下旬。

但等到11月16日，她卻突然發現自己所在的其中一個校招群遭群主解散。與此同時，網路上開始盛傳華為所有部門暫緩2023屆校園招聘的消息。

據職場社交平台脈脈上的用戶爆料，該則消息最早出自於華為公共開發部某一校招群HR的公開回應，該群隨後遭到解散。消息傳出後，多個校招群相繼被解散。後續又有華為認證員工在脈脈上透露，華為已經暫緩本碩校招的審批，但目前這條帖子也已遭到刪除。

對此，慌張的小林發消息詢問對接的HR，但未收到任何反饋。而在不久前，該HR曾向小林表示，可以先考慮簽約其他公司保底。一時之間，小林不知該作何反應，只能默默向其他公司投遞簡歷，希望能在春招的時候找到合適的工作。

今年8月，華為曾在內部論壇上線了一篇名為「整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流」的文章。華為創始人任正非在文內提到，未來十年全球經濟將面臨著持續衰退、消費能力大幅下降的情況，華為應改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求利潤和現金流，保證渡過未來三年的危機。「把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉。」

對於校招是否遭到暫緩、為何部分校招群被解散等問題，時代財經向華為公關人士進行求證，對方表示，對上述情況並不知情，且未獲得暫緩招聘相關消息。

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