中國學生留美銳減 分析：主因新冠疫情非簽證禁令

留學美國的國際學生總數回升，但中國留學生人數銳減。圖為中國留學生在美國參加畢業典禮的畫面。（新華社資料照片）

外媒引述美國國際教育 協會（IIE）公布的一項調查報告顯示，2021/2022年，赴美留學的國際學生增長近4%，其中新生更增長達80%。但中國留學生 赴美的數量急劇下降，2021/22學年總數比前一年下降8.6%，2020/21學年已同比下降了14.8%。分析指出，主要原因並非簽證禁令，而是新冠疫情影響中國留學生前往美國，但中國仍是美國大學的招生重點。

德國之聲引述美國國際教育協會公布的「2022年國際教育交流門戶開放報告」指出，2021/2022年，赴美留學的大學生總數為94萬8519人，明顯高於2020/21學年的91萬4095人，增長了近4%。其中新生26萬1961人，與上一學年的14萬5528人相比，增長了驚人的80%。

而美國留學生的第一大生源國中國，赴美留學生數量急劇下降，在2021/22學年總數比前一年下降了8.6%。而2020/21學年已經同比下降了14.8%。

目前中國在美留學生總數超過29萬人，仍然超過世界上所有其他國家。而在2019/20年，在美國有超過37萬名來自中國的學生。

為何中國留學生銳減？華盛頓郵報引述美國國際教育協會科研、評估和學習部門主管馬特爾說，2020年之前的10年裡，來自中國的留學生人數一直在增加。疫情及疫情對出國的影響可能是中國學生無法前往美國、選擇推遲學業的一個主要原因。

簽證發放一直是中國學生的主要關切，特別是涉及STEM領域（科學、技術、工程和數學）的學生。前總統川普曾在2020年簽署第10043號總統令」，旨在阻止一些STEM領域的學生獲得美國留學簽證。不過根據該報導，美國國務院領事事務局負責簽證服務的巴切爾德說，這份總統令只影響到「非常、非常少」的想在美國學習的中國公民。

根據巴切爾德的說法，在2021年10月至2022年9月的學年，美國向中國人發放了約6.5萬份F-1學生簽證 ，這大約是同期向印度人發放的近12.5萬份F-1學生簽證的一半。巴切爾德說：「當然在中國，由於新冠疫情和內部旅行限制，人們比較難去我們（美國）的大使館、領事館。同時，出國的人也更少。」

據美國國際教育網站The PIE News報導，美國國務院教育和文化事務局負責學術項目的官員羅森茨威格（Ethan Rosenzweig）強調，中國仍是美國大學的招生重點。「拜登政府一直很明確：中國學生在這裡（美國）是受歡迎的」。期待中國也能很快向美國大學開放，讓這些大學能夠親自前往中國招生。」