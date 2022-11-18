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富士康鄭州廠新招工報名數超過10萬人 額滿

記者林茂仁／綜合報導

鴻海旗下富士康鄭州廠在17日的預招工總報名人數超過10萬人，名額已經滿了，目前招工工作暫時停止，此前持續多次緊鑼密鼓的富士康招工工作，已經告一段落。

第一財經報導，富士康鄭州科技園的一名高管楊涵表示，截至11月17日，富士康航空園區的預招工總報名人數超過了10萬，名額已經滿了，接下來，還是得做好園區的防疫，這一段，真是太艱難了，這次，富士康能這麼快度過「用工荒」，還真是得感謝政府。

富士康「用工荒」，是在10月底突然出現的。高峰時期有著30多萬名員工的富士康鄭州園區，承擔著全球近半蘋果手機的生產、組裝工作。

今年9月8日，伴隨著蘋果公司發布新款手機iPhone 14系列，富士康鄭州園區又開始迎來新的生產高峰，但突然而至的疫情，打亂了整個園區的生產步驟，尤其員工因為害怕疫情傳染而「自發返鄉」，導致一線員工不足，影響生產力。

10月30日下午，富士康「iDPBG鄭州防疫小組」連發三條通知，表達了對於員工去留自願的尊重，並表示，防疫期間如有同仁想離職或希望脫離閉環返鄉，公司絕對尊重員工個人意願，各事業群一定依規為員工辦理正常離職手續。

富士康員工回憶指出，當時所在的一個廠房，面積有半個足球場那麼大，本來開工的有四條生產線，結果，從11月1日開始，人就不斷減少，生產線從四條變成兩條，之後又縮減到一條，最少的時候，整個廠房只剩下30多名工人，而按照生產計畫，平時的一條生產線上，就有80多名工人。

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