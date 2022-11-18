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傳開天價續約網易談不攏 暴雪將暫停在中國遊戲服務

中國新聞組／北京18日電
美國暴雪娛樂公司16日發布聲明稱，將暫停在中國大部分遊戲服務。圖為上海一展會中的「魔獸世界」展區。（取材自澎湃新聞／視覺中國資料圖）
美國暴雪娛樂公司16日發布聲明稱，將暫停在中國大部分遊戲服務。圖為上海一展會中的「魔獸世界」展區。（取材自澎湃新聞／視覺中國資料圖）

美國暴雪娛樂公司16日發布聲明稱，與網易的授權協議於2023年1月23日到期，將暫停在中國大部分遊戲服務。對於「被分手」，網易CEO丁磊表示，他們一早看到暴雪宣布終止合作新聞，感到非常遺憾，但暴雪提出的要求是不可接受的。有知情人士稱，暴雪提出天價續約條件，部分條款甚至可以「惡心」來形容，網易如果同意續約，將會「打白工」。

據美國暴雪娛樂公司發布的聲明，由於雙方沒有達成符合暴雪運營原則和對玩家及員工承諾的續約協議，這些協議將於2023年1月到期。將暫停服務的遊戲包括「魔獸世界」、「爐石傳說」、「守望先鋒」、「星際爭霸」、「魔獸爭霸III：重製版」、「暗黑破壞神III」、「風暴英雄」。受到該消息影響，網易17日股價跌近15%。

暴雪娛樂自2008年起與網易簽訂許可協議。但「暗黑破壞神：不朽」的共同開發和發行則涉及兩家公司的單獨協議。

每日經濟新聞報導，網易CEO丁磊表示，早上看到動視暴雪宣布終止合作的新聞，感到非常遺憾，也不得不遵守這個決定。對於中國玩家，會服務到最後一刻。網易非常希望繼續代理暴雪遊戲，但整個談判過程難度遠超出網易方面的預期。「對於一些涉及到可持續運營和中國市場及玩家核心利益的關鍵性合作條款，動視暴雪的要求是不可接受的」。

觀察者網引述人士指出，網易和暴雪鬧掰，是因為暴雪方針對續約提出了天價條件，部分條款甚至可以以「惡心」來形容。若該續約條件屬實，暴雪無異於在要求網易「打白工」。

這位人士透露，暴雪方分成較2019-2022合約期50%以上營收和淨利潤進一步提高，且暴雪遊戲定價將採取全球同步策略，而此前國服定價較全球其他地區普遍低約20%。暴雪還要求網易按照「暗黑破壞神：不朽」模式，研發暴雪其他IP手遊全球發行，但網易只享有中國區市場營收分成。同時要求網易繳納巨額保證金或預付費用來擔保第2條完成，否則將被「處罰」。

暴雪娛樂總裁邁克·伊巴拉表示，正在尋找替代方案，以在未來將遊戲帶給玩家。華爾街日報報導，暴雪認為，未來在中國仍有長期增長機會。 

11月8日，動視暴雪在公布2022年第三季度財報提到，當前需要續約的多款遊戲約占動視暴雪2021年合併淨收入的3%。

目前暴雪尚未透露新任代理商。此前，有網民點名可能騰訊、米哈遊接手，目前皆被否認。

營收 CEO 華爾街

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