防疫緊鬆皆惹民怨 官媒宣傳轉彎：病毒不可怕

本報系聯合報報導，自中國防疫 優化20條發布後，迄今已有28省調整防疫措施，六省市取消全員核酸檢測 ，但各地在落實上仍出現差異和爭議。防疫緊鬆皆惹民怨，面對雙重民怨巨大壓力鍋，官媒轉彎宣傳新冠病毒不可怕。

中國國家衛健委發言人米鋒17日指出，優化20條發布以來，各地在隔離轉運、核酸檢測、人員流動、醫療服務等方面採取了更精準措施，一些地方也在及時糾正與第9版方案和20條措施不相符的作法。

但米鋒仍強調，要堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，要求完整、全面、準確理解和把握優化防控工作的部署舉措；防止「一封了之」，又要反對不負責任的態度，防止「一放了之」，保障好20條措施不折不扣落地落實。

另據中央社報導，中國防疫緊鬆皆惹民怨，雙重壓力鍋瀕臨界點，政府推優化防疫「20條」軟化清零苛政後，中國官媒也唱和，發布北京 、廣東、重慶等城市數萬名染疫者中僅五例重症，讓病毒可怕程度轉彎。

中國國家衛生健康委員會官網17日公布，16日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠病例共2萬3276例（含確診與無症狀感染者），本土病例單日新增2萬3132例、境外移入144例。

中國抗疫奉行動態清零，導致地方政府採取極端防疫，屢見數例封控甚至一例封控案例，釀出不少悲慘社會事件，民怨壓力鍋瀕臨界點。

20條縮減了封控力度，官媒健康時報網報導，在20條發布後的幾天內山東、安徽、河南、海南、青海多地相繼發布例如取消查驗48小時核酸等措施。但另一方面，民眾反而因為取消全員核酸感到害怕。

健康時報開始報導病毒的嚴重性減弱，16日提到當前北京、廣東、重慶等地疫情雖處於增溫狀態，但從各地最新公布的數據，北京累計1187例感染者中，重型兩例；重慶逾8000例感染者中，重型三例；廣州逾3萬感染者中，無一重型或危重型患者；河南鄭州本輪疫情中也沒有重型和危重型病例。

人民日報15日雖仍喊堅定不移貫徹「動態清零」總方針，強調並非「躺平」抗疫，但中央新措施軟化，言論風向也開始轉向新冠病毒並非那麼可怕。