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濟南燒餅店徵大學生 月薪1.2萬起跳…有員工買3套房

記者戴瑞芬／綜合報導
山東濟南一家開了29年、日賣4000份的燒餅店要徵人，開出月薪人民幣1萬2000元、周休二日。（取材自大眾網）
山東濟南一家開了29年、日賣4000份的燒餅店要徵人，開出月薪人民幣1萬2000元、周休二日。（取材自大眾網）

山東濟南一家開了29年、日賣4000份的燒餅店要徵人，開出月薪1萬2000元（人民幣，下同，約1683美元）、周休二日。73歲的老闆透露「實際的工資比招聘上寫得還要高」，日薪可達600元。不過，老闆堅持本科生（大學學歷）優先。非高學歷不可的理由，老闆透露，「我深刻知道，文化是多麼的重要。」

開店賣燒餅之前，王貴欽是會計，突然被失業，他帶着一兒一女開燒餅舖用勞力賺錢。創業才兩個月，請的師傅帶着600斤面粉跑路了。沒錢再雇人，缺技術的王貴欽，求人不如求己，試了上百種方子，但店開了11年間，銷量不好，產量也不好，一直沒有賺到錢。

賣燒餅，真的掙錢嗎？要掌握酵頭和機器的技術，王貴欽深知能力和創新的重要性。（取材...
賣燒餅，真的掙錢嗎？要掌握酵頭和機器的技術，王貴欽深知能力和創新的重要性。（取材自大眾網）

直到2004年，「濟南、濟寧的書店，我都逛遍了。」讀遍大量相關發酵技術的書籍，王貴欽終於掌握酵頭和機器的技術，就此轉虧為盈。

如今，燒餅店每天可以賣出4000份，供不應求。「有員工剛來就全款買了一套房，現在貸款又買了兩套，店裡九個員工已經有七個從農村戶口轉為了城鎮戶口，在濟南安家落戶。」

賣燒餅，真的掙錢嗎？王貴欽深知能力和創新的重要性，「現在燒餅在揉餡這一步需要有經驗的工人才能操控。這套機器我已經改進了40次，希望可以繼續改進成為全自動機器。」

天剛亮，燒餅店早已大排長龍。（取材自大眾網）
天剛亮，燒餅店早已大排長龍。（取材自大眾網）

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