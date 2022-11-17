西安小學防空洞 練出航模全國冠軍

正在檢查航模的熱電小學學學生。（新華社）

陝西西安灞橋區熱電小學航模隊是該校的名片，曾奪得航模運動全國冠軍。更有意思的是，他們在一座神祕防空洞裡的準備和付出，為奪冠奠定了堅實的基礎。

新華社報導，該校發展航模運動起源於上世紀80年代，當時韓寶安擔任校長，剛來到熱電小學工作，學校就派他到地方航協學習。後來「全運會取消了航模比賽，項目沒有之前那麽流行了」韓寶安說。

西安熱電小學的「防空洞」航模社。（新華社）

直到2012年，熱電小學重建航模社團，2017年航模成為天津全運會的群眾比賽項目，熱電小學的航模隊越來越受歡迎。

熱電小學學生中，很多外來務工人員子女。對他們來說，航模運動甚至有些「奢侈」。據介紹，在經濟發達地區，很多航模初學者直接拿比賽機上手入門，但在熱電小學，校航模社團不向孩子們收錢，但學校也並不寬裕，只能在訓練上想辦法。

孩子們要加入要先參加選拔測試，進入航模隊後，從無動力、帶螺旋槳的紙飛機開始學起。先學習普通的起飛和降落，再逐漸掌握空中飛行特技，最後練習成套的飛行動作。

為節省成本，學校在教學樓下的防空洞裡建立了「少年科學院」。螺旋槳、起落架摔斷了或航模的蒙皮裂了，這樣的小問題，孩子們在防空洞裡都能自行解決。

正在操控航模的熱電小學學學生。（新華社）

在航模界，高手是需要飛行時間「餵」出來的，熱電小學的小選手每周差不多要完成十多次起落訓練。社團老師白西鋼說，航模飛機速度快，選手需要平日勤奮苦練形成肌肉 記憶，才能在比賽中獲得好成績。

現在就讀於黃河中學的金雨薇，被評為「西安市新時代好少年」。2017年她在參加全國比賽時，出現了嚴重的失誤。因操作不當，她與搭檔的飛機在空中相撞。當時只有8歲的小姑娘，眼淚一下子奪眶而出。