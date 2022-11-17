有利中國火箭研製 25噸級氫氧發動機全系統試車成功

25噸級氫氧發動機成功完成全系統試車。（取材自中國航太科技集團）

中國航太 科技集團六院研發25噸級閉式膨脹循環氫氧發動機，16日完成了全系統試車，試驗按照預定程序起動，發動機工作正常，試驗數據獲取完整，試驗取得圓滿成功。該發動機是目前世界上推力最大的閉式膨脹循環氫氧發動機，性能顯著提升，達到世界先進水平，將支撐中國重型運載火箭研製進程。另外，中國航天博物館 16日舉行開館儀式，全方位展示航天成就。

央視新聞報導，承擔本次試驗的試驗台是「航天液體動力功勳試驗台」，承擔了多型液體火箭發動機的研製和孕育。自1960年初首次試驗以來，根據型號研製需要，對試驗台進行了多次改造，不斷完善液體火箭發動機試驗技術能力體系，試驗水平逐步提高，滿足了多型號發動機研製需要，在中國航天液體動力發展史上立下了赫赫功勳。本次試驗圓滿成功標誌著該功勳試驗台試驗型譜再次擴展。

另據香港 大公報報導，在中國運載火箭技術研究院成立65周年之際，中國航天博物館16日舉辦了慶祝建院65周年暨中國航天博物館開館儀式。今年，博物館啟動展廳升級改造工程，展陳內容包括導彈武器、運載火箭、人造衛星、載人航天等十大板塊，首次全方位展示中國的航天歷史與成就，同時也是首次舉航天全領域之力共同開館。

據報導，中國航天博物館不久後即可對外開放，公眾可通過預約方式參觀。