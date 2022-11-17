我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

有利中國火箭研製 25噸級氫氧發動機全系統試車成功

中國新聞組／北京17日電
25噸級氫氧發動機成功完成全系統試車。（取材自中國航太科技集團）
25噸級氫氧發動機成功完成全系統試車。（取材自中國航太科技集團）

中國航太科技集團六院研發25噸級閉式膨脹循環氫氧發動機，16日完成了全系統試車，試驗按照預定程序起動，發動機工作正常，試驗數據獲取完整，試驗取得圓滿成功。該發動機是目前世界上推力最大的閉式膨脹循環氫氧發動機，性能顯著提升，達到世界先進水平，將支撐中國重型運載火箭研製進程。另外，中國航天博物館16日舉行開館儀式，全方位展示航天成就。

央視新聞報導，承擔本次試驗的試驗台是「航天液體動力功勳試驗台」，承擔了多型液體火箭發動機的研製和孕育。自1960年初首次試驗以來，根據型號研製需要，對試驗台進行了多次改造，不斷完善液體火箭發動機試驗技術能力體系，試驗水平逐步提高，滿足了多型號發動機研製需要，在中國航天液體動力發展史上立下了赫赫功勳。本次試驗圓滿成功標誌著該功勳試驗台試驗型譜再次擴展。

另據香港大公報報導，在中國運載火箭技術研究院成立65周年之際，中國航天博物館16日舉辦了慶祝建院65周年暨中國航天博物館開館儀式。今年，博物館啟動展廳升級改造工程，展陳內容包括導彈武器、運載火箭、人造衛星、載人航天等十大板塊，首次全方位展示中國的航天歷史與成就，同時也是首次舉航天全領域之力共同開館。

據報導，中國航天博物館不久後即可對外開放，公眾可通過預約方式參觀。

博物館 香港 航太

上一則

渝官攔車：滾遠點！你們涉傳播新冠 網友痛批好大官威

下一則

中「一帶一路」指標 印尼雅萬高鐵試運 雙方簽署聯合聲明

延伸閱讀

歷經波折順利升空「阿提米絲1號」飛船為重返月球鋪路

歷經波折順利升空「阿提米絲1號」飛船為重返月球鋪路
華府赫希洪博物館 推出首場中國攝影展

華府赫希洪博物館 推出首場中國攝影展
華人博物館的後起之秀

華人博物館的後起之秀
BMW曾生產鍋具 陳設於慕尼黑大碗公造型般博物館

BMW曾生產鍋具 陳設於慕尼黑大碗公造型般博物館

熱門新聞

（影片截圖）

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

2022-11-13 02:55
上海地鐵列車外爆出火花。（取材自推特）

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

2022-11-10 22:54
胡錦濤被工作人員攙扶著離開位子，中共政治局常委栗戰書（右一）在旁協助。（美聯社）

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

2022-11-09 11:51
圖為一名中國女性日前在北京舉辦的海外房產和移民展覽會上，向英國房地產投資公司的代理人諮詢。(Getty Images)

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

2022-11-13 06:00
重慶3名醉酒女子深夜擾民惹眾怒，遭到居民圍毆，引起廣泛關注。（取材自瀟湘晨報）

3女深夜發酒瘋遭居民圍毆 影片揭真相 網讚：打得好

2022-11-14 08:00
洞庭湖底因水位降低出現神秘圖案。（取材自極目新聞）

洞庭湖乾涸湖底現大型神秘圖案 古城遺址？古墓群？

2022-11-12 00:40

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝