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張文宏：走出疫情靠科技 網解讀：非封控和大規模核酸

中國新聞組／北京17日電
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（中通社）
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（中通社）

2022上海國際生物醫藥產業周會議上，許久未曾露面的國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，「我們非常清楚最終走出疫情還是『靠科技』」。這句話在網上掀起各式討論，網友「靠中藥、靠大白、靠黨」的情緒性留言不斷，有博主理性解讀說：「說白了就是依靠新冠藥物和新冠疫苗，而不是嚴格封控和大規模核酸。」

來源：YouTube

2022上海國際生物醫藥產業周14日在上海開幕。在圓桌討論中，張文宏在主持話題討論時說，最近隨著中國防疫20條的發布，很多人對未來中國走出疫情有更多的期待，「我們內心非常清楚，最終走出疫情看的肯定是科技，但現在生物醫藥所做的這些貢獻是不是已經提供了充足的支撐？我們相信中國是有能力來支撐我們整個抗疫，走出疫情」。

自由亞洲電台報導，張文宏在微博上有關「最終走出疫情靠的是科技」話題成為討論焦點，閱讀量超過3.7億，許多大V或是政治評論都討論起久未現身的張文宏此時的發言。

博主「非常點評」解讀「防疫靠科技」寫道：「說白了就是依靠新冠藥物和新冠疫苗，而不是嚴格封控和大規模核酸。」

博主「姬鵬」在網易發表評論指出，太多人在面對疫情的不確定性時，始終都在「緊抓」和「躺平」的兩極認識上搖擺著，只有「張文宏們」多站在專業的角度進行以正視聽，才能讓處於兩個極端的人群被拉回到「正常心態」。

疫情 疫苗 防疫

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