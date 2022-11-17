重慶軟封城 北大爆疫情封校 新疆伊寧管控107天解封

北京大學16日發現一例新冠陽性，啟動「封校」管控。（美聯社）

中國新冠疫情 持續升溫，16日新增23132病例，單日新增已連續兩日破2萬例，再創上海封城以來的新高。疫情較嚴重的重慶市15日起實行「軟封城」，要求離開重慶者需獲審批；而「靜默管理」長達107天的新疆伊寧16日解封，當地民眾燃放爆竹慶祝。

來源：YouTube

衛健委通報，16日新增本土病例2328例，其中廣東1246例、北京 172例、重慶172例等。無症狀感染者20804例，其中廣東8576例、重慶3900例、甘肅1545例、北京262例等。廣東、重慶、甘肅、河南、內蒙古等地都破1000例。

重慶全城半封控。圖為渝北區全力保障生活物資供應。（新華社）

人口逾3000萬的重慶，日前傳出「自主性靜默」後，15日宣布，「堅持非必要不離渝，非急需不離渝」，以防止疫情外溢，要求落實「離渝審批制度」，欲離開重慶的人員，須至少提前一天向村、社區提出申請，附上相關足跡與核酸證明，報鄉鎮審核。

自由亞洲電台報導，北京大學16日傳出一位學生核酸陽性而啟動應急預案並實施封校，通知要求全校師生「非必要不入校」、「非必要不出校」，主校區燕園校區將所有的教學活動全部切換到網上進行。另外，資深傳媒人透露，清華大學和北京對外經濟貿易大學也出現疫情。

上述消息引發網友評論。有網友評論指出，「出現一例就封校，典型的層層加碼」。有人要求，「趕緊讓學生們放假吧！繼續這樣對於學習沒啥幫助的」。但有網友稱：「放假？有多少博士碩士等著畢業麼，放了假想回來起碼需要三至四個月。這麼放假，延期都拿不到畢業證。」

另外，各地防控鬆綁也傳來好消息，新疆多日來病例已降至1000例以下，此前已「靜默管理」107天的新疆伊寧市，當地官方宣布16日上午10時正式解封，全面有序恢復正常生產生活秩序，復工復產、復商復市、復學復課。街道上已看到出門活動、採買的民眾，路邊商販已經開業迎客。

伊寧市解封，令網友感動不已，網上各式感慨留言不斷。伊寧市政府人員稱「目前已逐漸開放」，但強調新疆其他地區仍屬於管控狀態。