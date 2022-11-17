瑞銀：明年第二季起 中國防疫形勢可能明顯好轉

受疫情影響，瑞銀首席中國經濟學家汪濤預期，今年第四季和明年第一季中國經濟仍將較為疲弱。圖為上海街頭景象。（記者林則宏／攝影）

本報系聯合報報導，中國本土疫情 持續升溫，瑞銀首席中國經濟學家汪濤指出，如果中國疫情進一步大幅擴散、病例數激增，部分地區依然可能進行封控，但或將更具針對性，不過這將繼續抑制中國的消費和服務業活動。另外，發改委表示，穩增長政策第四季顯效，但經濟恢復艱苦。

在疫情升溫、經濟增長走弱的背景下，中國官方上周微調現行防疫 政策，但仍堅持「動態清零」。汪濤認為，這其實已為中國未來防疫策略可能出現的大幅調整，做了重要鋪墊。

汪濤預期，受疫情升溫等因素影響，今年第四季和明年第一季，中國經濟增速仍會較為疲弱。但明年第二季起，中國的防疫形勢就可能明顯好轉。

中國國家統計局15日公布10月經濟統計數據後，汪濤16日發布最新報告指出，10月中國本土疫情升溫、防疫政策收緊，加上汽車銷售放緩，導致當月社會消費品零售走弱至年比下跌0.5%，弱於預期。

另據中新經緯報導，中國國家發展改革委員會16日表示，穩經濟一攬子政策和接續措施將在第四季集中顯效，全年經濟增速有望增一步加快。但也坦承疫情不斷出現，第四季經濟恢復需艱苦努力。

據報導，發改委16日召開記者會，媒體提問如何判斷第四季經濟走勢，能否延續第三季持續恢復向好的態勢？下一步將如何鞏固經濟恢復情勢？

發展委發言人孟瑋回應，10月中國經濟經受住了國內外多重超預期因素的影響，持續保持恢復態勢，全年經濟增速有望進一步加快，回穩向好基礎將不斷得到鞏固。

孟瑋稱，數據顯示，10月份經濟大省等重點地區經濟正在加快回穩發展，隨著穩經濟一攬子政策和接續措施加快見效，以及政策性開發性金融工具、擴大製造業中長期貸款投放等一系列舉措將在第四季集中顯效，促進工業增長動力、投資信心繼續增強。

她表示，展望全年經濟增速有望進一步加快，回穩向好基礎將不斷得到鞏固。但同時，當前國際環境仍然錯綜複雜，疫情防控依然嚴峻，特別是最近一段時間，國內新發疫情不斷出現，促進第四季經濟持續恢復還需付出艱苦努力。

但發改委強調，隨國務院 聯防聯控機制發布優化疫情防控20條措施，指導各地更加科學精準做好疫情防控工作，將利於進一步暢通經濟循環、促進市場需求恢復。

國際貨幣基金（IMF）10月底時表示，在當局嚴格的清零政策影響，以及房地產業危機下，將中國2022年的經濟成長預測下修至3.2%，這是全球第2大經濟體中國約40年來最小幅度的擴張。