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中國新增2萬3132例病例 廣州占近萬 海珠區延長封控

記者陳言喬／即時報導
儘管中國疫情新增病例持續增加，但經濟活動已陸續恢復。海南海口—香港往返直飛客運航線16日恢復開通。（中新社）
儘管中國疫情新增病例持續增加，但經濟活動已陸續恢復。海南海口—香港往返直飛客運航線16日恢復開通。（中新社）

中國新冠本土疫情持續增加，中國國家衛健委今天通報新增本土確診2328例與無症狀感染者2萬804例。廣東省廣州市仍是重災區，當局宣布海珠區繼續延長封控管制措施至19日12時。

中國國家衛健委17日通報16日0—24時，新增本土確診病例2328例（廣東1246例，北京172例，重慶172例，河南137例等），廣東的1246例中有939例是無症狀感染者轉為確診病例。

新增本土無症狀感染者有2萬804例（廣東8576例，重慶3900例，甘肅1545例，河南1521例，內蒙古1043例，北京262例，上海11例等）。

廣東省廣州市16日新增本土確診病例1189例(275例+914例無症狀感染者歸轉)，另新增本土無症狀感染者8486例。

廣州疫情仍嚴重，廣州海珠區16日晚上發布通告。海珠區新發病例仍集中在高風險區域，為廣州市新增病例的主要來源，其他區域仍有散發個案。專家研判，目前海珠區疫情仍處於高位平台期，社區傳播風險尚未完全阻斷，防控形勢仍然複雜嚴峻。為切實保護人民群眾的身體健康和生命安全，決定將13日發布的「海珠區關於繼續強化部分區域疫情防控措施的通告」再延續實施至19日午夜12時。

各地統計均顯示，此輪新冠疫情感染者幾乎都屬輕微症或無症狀。廣州統計指出，從10月22日至11月14日累計報告感染者超過3.3萬例，所有感染者情況均穩定，無一重型、危重型病例。重慶此輪感染者已超過8000例，只有3例重型，其餘均為輕型或無症狀感染者。河南鄭州市迄今也沒有出現重型和危重型病例。

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