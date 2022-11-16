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劉強東今年捐了149億人民幣 首次成「中國首善」

記者林宸誼／即時報導
京東集團董事會主席劉強東首次成「中國首善」。（路透）
京東集團董事會主席劉強東首次成「中國首善」。（路透）

胡潤研究院16日發布「2022恒昌燒坊胡潤慈善榜」，其中京東集團董事會主席劉強東，以人民幣149億元捐贈額首次成為「中國首善」。美團董事長王興和小米董事長雷軍，分別以人民幣147億元、145億元捐贈額分列第二位和第三位。

AI財經社報導，榜單顯示，中國「億級慈善家」人數增至創歷史新高的49人，該榜單上榜門檻為人民幣1億元，2022年共有49位慈善家過去一年捐贈額超過人民幣1億元，總捐贈額達人民幣728億元。

前三名慈善家均來自互聯網龍頭企業京東、美團和小米。其中，劉強東主要是向第三方基金會捐贈京東6200多萬股股票；王興則向自己的基金會轉入5700多萬股股票，雷軍向小米基金會和雷軍基金會分別捐贈了3.08億股股票作為公益用途。

排在第四位的是安踏集團董事會主席丁世忠及家族，捐贈額為人民幣101億元。寧德時代董事長曾毓群捐贈額為人民幣14億元，位居第六。其中，曾毓群主要是向上海交通大學教育發展基金捐贈200萬股寧德時代股票。

字節跳動創始人張一鳴則以人民幣5.3億元的捐贈額位列13位，他向龍岩捐贈5億元成立教育發展基金等。

從行業來看，房地產行業上榜慈善家數量依舊最多，但佔比從2021年的36%降至30%。恒大集團董事會主席許家印18年來第一次從胡潤慈善榜落榜。

從接收捐贈情況來看，高校教育仍是第一大捐贈領域。在2021年共有17所大學收到上榜慈善家超過人民幣1億元的捐贈。其中，武漢大學和上海交通大學都收到接近人民幣14億元，河南農業大學收到人民幣10億元，清華大學收到人民幣1.5億元。

2022胡潤慈善榜前三名慈善家均來自互聯網龍頭企業京東、美團和小米。（取材自胡潤...
2022胡潤慈善榜前三名慈善家均來自互聯網龍頭企業京東、美團和小米。（取材自胡潤研究院）

股票 小米 教育

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