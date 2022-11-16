合肥倡婚宴應辦盡辦 網友讚暖心：希望全國普及

大陸宣布防疫廿條後，安徽合肥14日宣布婚宴應辦盡辦，並稱這是「新人的大事，也是全市的喜事。」（取材自都市快報）

中國國務院 聯防聯控機制日前發布通知，對防疫 20條措施進一步優化後，各地亦對原有的防疫政策進行調整。安徽合肥宣布婚宴應辦盡辦，並稱這是「新人的大事，也是全市的喜事。」消息立刻上了熱搜，獲得網民叫好，大讚「挺好的，比較人性化」、「三年了，被安徽的官方暖心了」、「一條有被暖到的新聞，希望全國普及」。

據合肥市人民政府網站，合肥市14日召開防疫工作視訊會議時指出，經過全市上下不懈努力，當前疫情 防控形勢越來越好，與此同時壓力越來越大、責任越來越重。要盡最大努力早發現早處置，堅決避免想當然無所謂，確保疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全。

會議表示，「外防輸入」關鍵在道口，要增派人員力量，優化工作流程，為來返合肥人員做好最新二十條優化措施的解讀答疑，耐心溝通，熱心服務，科學使用「抗原篩」和「落地檢」，確保早發現、早處置。

會議提到，婚宴應辦盡辦，「這是新人的大事，也是全市的喜事，倡導婚事新辦、喜事簡辦，不搞大操大辦，把喜事辦得更喜慶。」餐飲經營單位要安排人員督促顧客掃場所碼，查驗「兩碼」和48小時核酸檢測報告，提醒顧客在公共區域活動時規範佩戴口罩。

會議稱，核酸採樣要讓群眾就近就便，採樣點位只能增加不能減少，時間只能延長不能縮短，科學增設黃碼通道，嚴格執行技術規範，堅決避免採樣點成為傳播點。

會議還強調，要耐心細緻解決群眾生產生活困難，對通過12345（市民服務熱線）等反映的問題，要第一時間受理、轉辦和回應。

極目新聞評論，這條新聞被頂上熱搜，有三個原因。

1、內容很接地氣。相較於一些地方的「婚宴緩辦」和「婚宴不辦」，「應辦盡辦」的說法尤其新鮮。就是說，只要你想辦婚宴，符合防控要求，想辦就可以辦。甚至，官方還將辦婚宴稱為「全市的喜事」。網友就讚揚當地為新人著想，很提氣。

2、人們從「婚宴應辦盡辦」的說法中，讀出了當地防控不搞「一刀切」和「層層加碼」的態度。