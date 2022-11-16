中國高血壓新指南? 病患暴增2億 官澄清：標準未修改

傳中國調降高血壓標準，將使高血壓人口由2億人增加到4.9億人。（新華社）

中國國家心血管病中心、中國醫師協會等機構13日發布「中國高血壓 臨床實踐指南」，明定中國成人的高血壓診斷界值由≥140/90mmHg下調至≥130/80mmHg。按照新標準，將使中國高血壓人數暴增2億多人達到4.9億人。由於「一覺醒來變高血壓」影響重大，官方趕緊出來澄清國家標準並未修改。

據了解，由於調降高血壓診斷標準，意味著更多人需要及時接受高血壓的治療，早期發現早期治療，能有效減少高血壓導致的心血管疾病，但暴增2億多患者和大量用藥群體，醫療費用及藥費的支出都是驚人的天文數字，中國醫保也面臨巨大的挑戰。

中國高血壓診斷標準傳出可能調降引發各界高度關注。第一財經報導，中國著名高血壓專家、上海市高血壓研究所所長、上海交大醫學 院附屬瑞金醫院王繼光教授表示，無論從學術論據還是經濟效益來看，調降至130/80mmHg的標準都沒有任何討論的必要性，因為這不只是一個學術問題。

王繼光說，高血壓診斷標準下調，不僅不適合中國的國情，而且反而可能會對血壓非高危者導致嚴重的健康危害。

官方趕緊出來澄清，中新網報導，中國國家衛健委官方微信 15日表示，國家對於高血壓等疾病診斷標準的制發有規範程序要求。由專業機構、行業學協會、個人等自行發布的指南、共識等，為專家的研究成果，不作為國家疾病診斷標準。

另據澎湃新聞報導，依照新指南標準，一大批原先的「高血壓前期」（血壓值處於130/80mmHg-140/90mmHg區間）亞健康狀態人群，也將被診斷為高血壓患者。

新指南提到，高血壓的診斷標準在近年來不斷發生變化，並逐漸前移。在1977年提出160/95mmHg，1997年提出140/90mmHg，此後醫學界便一直沿用該診斷標準。而130/80mmHg的診斷標準最早出現於美國。2017年，美國心臟病學會(ACC)/美國心臟協會(AHA)高血壓指南將診斷標準降低到上述指標，並將高血壓分為1級和2級，取消3級和單純收縮期高血壓概念，將高血壓分級簡單化。