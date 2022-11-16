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防疫鬆綁亂象頻傳…石家莊安定民心 恢復免費檢測

中國新聞組／北京16日電
中國疫情持續，各地頻傳鬆綁亂象。圖為河北石家莊市民戴口罩騎車出行。（中新社）
中國疫情持續，各地頻傳鬆綁亂象。圖為河北石家莊市民戴口罩騎車出行。（中新社）

石家莊市14日公布取消全員核酸檢測後，市內部分公共場所、學校也不再查驗核酸碼後，面對這突如其來的「防疫新政」，石家莊居民半信半疑，有人不敢出門、有人出去又折回。而被認為能治療新冠肺炎的中藥「連花清瘟膠囊」更是被搶購一空。為此，石家莊各轄區15日重新恢復部分免費核酸檢測網點。

衛健委通報，15日新增本土病例1568例、無症狀感者18491例，其中含河北409例。

當局11日提出優化防疫20條措施後，石家莊14日取消全員核酸檢測，今後只對重點人群及風險性較高的工作人員核酸檢測。地鐵和公交也不再查驗核酸有效期，除重點場所外不再查驗72小時核酸證明。

中國青年報報導，石家莊的變化成為全國關注焦點。王長昭在手機上看到「石家莊疫情防控」話題出現在微博熱搜榜上時，他所在社區已封閉9天的大門和車庫出入口打開了。

幾名居民在門口試探、詢問，未走遠又折回，在400多人的微信業主群裡頻頻呼叫樓管—確認進出社區是否真的「不再看核酸證明、工作證明」。該社區工作人員統一回覆稱，所有進出社區的居民掃場所碼，場所碼無異常就可進社區，不再查驗核酸證明。

大象新聞報導，市民小王孩子的幼兒園13日晚通知孩子隔天上學，結果14日中午老師來電話要他把孩子接回家，因為班裡只有他孩子一個人來了，班上其他孩子都請假了。

另據財聯社報導，以嶺藥業總部所在地石家莊部分藥店連花清瘟膠囊近日已賣到斷貨。一名連鎖藥店人員稱，這兩天買連花清瘟膠囊的人很多，14日上午剛調來兩大箱的貨，現在基本賣完了（一箱480盒）。

市民楊先生稱，目前石家莊雖然不再進行全員核酸，但小區周邊的核酸檢測點，依舊提供免費檢測服務。「以前全員是強制的，如今是自願的」。也有縣區稱，免費核酸檢測點應該都已經關閉，只能前往醫院做。目前處於過渡期，因此顯得比較混亂。

報導指出，為方便市民就近核酸檢測的需求，石家莊市內各轄區15日已恢復部分免費核酸檢測網點，市區各區每天開放不少於30個核酸檢測點。

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