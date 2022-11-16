螞蟻消金增資105億元 2國資企業入股
螞蟻集團整改有新進度。重慶螞蟻消金公司公布新的增資方案，由螞蟻集團、杭金數科、舜宇光學、傳化智聯、博冠科技、魚躍醫療和重慶農信集團七家公司將出資105億元（人民幣，下同，約14.9億美元），螞蟻消金的註冊資本將由80億元增加至185億元。
紅星資本局注意到，此次增資完成後，螞蟻消金前五大股東將為螞蟻集團、杭金數科、南洋銀行、舜宇光學和傳化智聯，持股比例分比為50%、10%、6.49%、6%和5.01%。
據天眼查APP顯示，重慶農信集團由重慶供銷控股(集團)有限公司100%持股，實控人為重慶市供銷合作社。而杭金數科的實控人為杭州市人民政府，其股東為杭州市金融投資集團有限公司和杭州金投建設發展有限公司，分別持股54.03%、45.97%。二者均為國資背景。
分析認為該增資案是螞蟻消金進行整改，以符合中國人民銀行新規定的必經之路。
券商中國報導，螞蟻消金的增資動作是螞蟻集團整改重要一環。按整改要求，螞蟻集團必須剝離金融業務，把原來「花唄」、「借唄」分離出來納入重慶螞蟻消金公司，去年6月3日，重慶螞蟻消金經重慶銀保監局獲批開業。
不過，增資計畫一波三折。去年12月24日，魚躍醫療同意該公司與螞蟻集團、中國信達、舜宇光學、博冠科技、重慶渝富資本運營集團以220億元認購重慶螞蟻消金新增註冊資本220億元。但官宣20天後，螞蟻消金增資計畫生變，原增資方中國信達今年1月中旬宣布退出增資螞蟻消金，隨後魚躍醫療、舜宇光學科技相繼發布公告暫緩增資。
相較去年12月增資方案，重慶螞蟻消金這次增資金額降低。業內指出，可能是重慶螞蟻消金順應品牌隔離整改後的業務變化。
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