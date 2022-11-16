螞蟻消金增資105億元 2國資企業入股

重慶螞蟻消金增資人民幣105億元，圖為浙江杭州螞蟻集團總部。（路透）

螞蟻集團 整改有新進度。重慶螞蟻消金公司公布新的增資方案，由螞蟻集團、杭金數科、舜宇光學、傳化智聯、博冠科技、魚躍醫療和重慶農信集團七家公司將出資105億元（人民幣，下同，約14.9億美元），螞蟻消金的註冊資本將由80億元增加至185億元。

紅星資本局注意到，此次增資完成後，螞蟻消金前五大股東將為螞蟻集團、杭金數科、南洋銀行、舜宇光學和傳化智聯，持股比例分比為50%、10%、6.49%、6%和5.01%。

據天眼查APP顯示，重慶農信集團由重慶供銷控股(集團)有限公司100%持股，實控人為重慶市供銷合作社。而杭金數科的實控人為杭州市人民政府，其股東為杭州市金融投資 集團有限公司和杭州金投建設發展有限公司，分別持股54.03%、45.97%。二者均為國資背景。

分析認為該增資案是螞蟻消金進行整改，以符合中國人民銀行新規定的必經之路。

券商中國報導，螞蟻消金的增資動作是螞蟻集團整改重要一環。按整改要求，螞蟻集團必須剝離金融業務，把原來「花唄」、「借唄」分離出來納入重慶螞蟻消金公司，去年6月3日，重慶螞蟻消金經重慶銀保監局獲批開業。

不過，增資計畫一波三折。去年12月24日，魚躍醫療同意該公司與螞蟻集團、中國信達、舜宇光學、博冠科技、重慶渝富資本運營集團以220億元認購重慶螞蟻消金新增註冊資本220億元。但官宣20天後，螞蟻消金增資計畫生變，原增資方中國信達今年1月中旬宣布退出增資螞蟻消金，隨後魚躍醫療、舜宇光學科技相繼發布公告暫緩增資。

相較去年12月增資方案，重慶螞蟻消金這次增資金額降低。業內指出，可能是重慶螞蟻消金順應品牌隔離整改後的業務變化。