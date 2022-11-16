中國跨省遊不再與風險區聯動 平台搜索量暴增2倍

中國宣布旅遊「微解封」，圖為上海南京路步行街早前景象。（記者林則宏／攝影）

中國文化和旅遊部（簡稱「文旅部」）15日晚間宣布旅遊「微解封」，跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理。但跨省遊客仍需憑48小時內核酸檢測 陰性證明乘坐跨省交通工具，同時繼續暫停旅行社和線上旅遊企業經營出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務，也暫不恢復陸地邊境口岸城市團隊旅遊業務。

這是上周中國國務院聯防聯控機制提出 「防疫20條」後，中國文化、旅遊部門進一步配合鬆綁的措施。第一財經報導，上述「通知」發布後，各大旅遊平台的旅遊產品搜索量明顯上漲。攜程數據顯示，「通知」發布後，攜程跨省遊產品搜索量達到十一假期以來的峰值，自由行產品搜索量較前一日增長超2倍。

中國文旅部去年8月5日宣布，即日起，結合疫情 防控中高風險地區管理措施，調整跨省旅遊經營活動管理政策，實施「聯動管理」。對出現中高風險地區的省（區、市），立即暫停旅行社及在線旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

省（區、市）內無中高風險地區後，方可恢復旅行社及在線旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

文旅部15日發布「文化和旅遊部關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好文化和旅遊行 業防控工作的通知」。通知稱，這次調整「不是放鬆防控，更不是放開、『躺平』，而是適應疫情防控新形勢和新冠病毒變異的新特點」，「最大限度減少疫情對文化和旅遊行業發展的影響」。

「通知」規定，A級旅遊景區和星級旅遊飯店對進入景區和入住飯店人員，仍須查驗健康碼和72小時內核酸檢測陰性證明；公共文化單位、文化和旅遊經營單位要加強員工健康監測和管理，堅決防止「帶病上崗」，員工根據屬地疫情防控要求開展核酸檢測。

此外，中國上周宣布放寬防疫管制後，官方宣傳口徑也開始淡化新冠病毒的威脅。中國工程院院士張伯禮在接受科技日報訪問時就說，「從病毒進化規律推測，新冠病毒趨於穩定、毒力趨弱的概率大。」

張伯禮指出，新冠病毒傳播隱匿、潛伏期縮短，前者由於其不造成明顯症狀難以察覺，而後者意味著感染者從被感染到傳染人的時間進一步縮短，這兩方面變化共同造成病毒的傳播力增強。

中國近日疫情逐步升溫，但確診感染者多為無症狀感染者。科技日報稱，這是新冠病毒在中國「群體免疫屏障」基本形成（全人群疫苗全程接種率逾90%、60歲以上基礎免疫全程接種率逾85%）的前提下，受到免疫壓力選擇作用的結果。

張伯禮說，「這樣的進化對於新冠病毒某一特定分支保持『優勢』是有利的，因此，從病毒進化規律推測，新冠病毒趨於穩定、毒力趨弱的概率較大。」